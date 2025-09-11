女優の泉ピン子（78）が11日に都内で行われた、ダブル主演するBSフジドラマ「寺西一浩ミステリー『SPELL』シリーズ第4章 『寺西一浩ミステリー・SPELL〜死因〜』（日曜深夜0・30、21日スタート）製作発表記者会見」に出席した。

作家・寺西一浩の小説「SPELL〜霊能者・馬飼野俊平の事件簿」が原作の同シリーズ。第4章となる本作は、主人公の霊能者・馬飼野俊平（寺西優真）の祖母・馬飼野京子を泉が演じる。

同作主題歌には、寺西が作詞・作曲・編曲を手掛け、泉の力強い歌声と平和へのメッセージが込められた「マツリ」が決定。寺西が「ピン子さんと紅白歌合戦に…」と夢を語ると、「紅白は恨みがある」とピン子節さく裂。「（当時）いろんなとこへ行かしてドレスも作ったのよ。それで（紅白の）司会来たから断ってやった。私歌手だからって。断った人いないって言われたけど、いいじゃないの」とかつて、歌手として紅白歌合戦への出場を狙ったが落選した経験を振り返った。

主題歌リリースにあたり、何度も歌唱練習。歌詞を覚えることができず「ついていけない」と頭を抱えていたそう。ただ、寺西の力を借りながら楽曲は無事完成。配信されるとレコチョク1位にも輝いた。泉は「今の機械はすごいよ。機械に任した。だからどうせテレビ出たって口パクだと思います。もうはっきり歌詞覚えてないから、口は扇で隠して口パクして歌おうかと思ってます」と明かし、笑いを誘った。

2023年に第1章、第2章と映画化。24年には第3章がテレビドラマ化され、馬飼野の祖父・霊山を大村崑が演じた。