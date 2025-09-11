仙台管区気象台発表

■向こう１か月の天候の見通し 東北地方 （９/１３～１０/１２）

＜予報のポイント＞

・６月中旬以降、暖かい空気に覆われ、気温のかなり高い状態が続いています。向こう１か月の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、高い状態が続くでしょう。東北日本海側では、期間のはじめ、東北太平洋側では、期間の前半は、気温がかなり高くなる見込みです。

＜向こう１か月の天候＞

・天気は数日の周期で変わるでしょう。

＜向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間＞

・平均気温（向こう１か月）

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

・降水量（向こう１か月）

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

・日照時間（向こう１か月）

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

■週別の天候と平均気温

＜１週目９/１３～９/１９＞

天気は数日の周期で変わるでしょう。

・平均気温

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

＜２週目９/２０～９/２６＞

天気は数日の周期で変わるでしょう。

・平均気温

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

＜３～４週目９/２７～１０/１０＞

天気は数日の周期で変わるでしょう。

・平均気温

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

画像は気象庁より

■東北・全国の今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

