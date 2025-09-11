長岡市の半導体製造装置の製造を手掛ける会社が、破産開始決定を受けたことがわかりました。



民間の信用調査会社「東京商工リサーチ」によりますと、長岡市のトライオテック(株)は2023年7月に設立した業歴2年余りの新設企業。半導体製造装置の製造を手掛ける目的で設立され、本社地で工場の建設が進められてきました。



しかし、半導体市場は長らく在庫調整の局面が続き市場の状況が良くなる兆しが一向に見えない中、当初の営業計画に狂いが生じたことから事業継続は困難と判断して今回の破産開始決定に至りました。負債総額は現在調査中だということです。