43歳・大塚愛、新アー写に「とっても可愛いです」「変わらずビジュアル良い」反響
シンガー・ソングライターの大塚愛（43）が10日、自身のSNSを更新。新たなアーティスト写真を公開した。
【画像】「ビジュアル良い！」大塚愛の新アーティスト写真
インスタグラムの投稿で「本日でデビュー２２年となりました」と報告し、写真を公開。「野心と不安を持ってひたすらにもがいていたあの頃から、絶望と希望という両極端を今は持ちながらここにいます」とつづった。
また「いつも抱える相反することと未完成。その矛盾と余白に面白さと魅力を感じ、日々生きています」とコメント。「ときめきの匂いをこれからも探しながら２３年目、新しいアーティスト写真とスタートです」「いつもありがとうございます」と感謝を伝えた。
この投稿に「22周年おめでとうございます」と祝福の声が多数。また、「お顔もお洋服もとっても可愛いです」「大人っぽいのに、少女っぽさも感じて……綺麗で可愛いです」「変わらずビジュアル良い美しいかわいい」といったコメントも寄せられた。
