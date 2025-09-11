気象台は、午後2時53分に、洪水警報を品川区、目黒区、大田区、中野区に発表しました。また大雨警報（浸水害）を品川区、杉並区、板橋区に発表しました。

東京地方では、11日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■品川区

□大雨警報【発表】

・浸水

11日夕方から11日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



□洪水警報【発表】

11日夜のはじめ頃にかけて警戒





