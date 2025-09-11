お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤さんの妻で、モデルの蜂谷晏海さんが、まだ酷暑が続く9月のかき氷の模様を伝えています。



【写真を見る】【 蜂谷晏海 】 “まだ暑いからかき氷間に合ってるよね？” 抹茶かき氷に練乳＆白玉あずきONで「感動！」長男 “ベビバーグ” と父・井戸田潤さんも一緒に登場





蜂谷さんは「まだ暑いからかき氷写真間に合ってるよね？笑」と、勢い込んで投稿。分厚いウッドテーブルの上に山のようになった抹茶かき氷が乗っていて、満面の笑みの写真を投稿しています。



















蜂谷さんは「ここ数年毎夏に美味しいかき氷食べたい…って思ってたんだけど、念願のふわふわかき氷。」として、夫の井戸田さんに撮ってもらった動画では目を大きく見開いて口を大きく開け、抹茶かき氷に練乳をONしたものと、抹茶かき氷に白玉あずきをONしたものを、それぞれ一口でパクリと食べては、美味しさに驚くようなリアクションで大はしゃぎしています。







蜂谷さんは「カフェ前にお散歩して汗をかいたベビバーグに扇風機あてるハンバーグ師匠」と、晩夏の家族のひとときを伝えています。



【担当：芸能情報ステーション】