女優白河れい（23）が11日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。父の元横綱貴乃花が運動会に出席してリレーを走ったことがあることを明かした。

ゲストの人気YouTuberで元プロレスラー長州力（73）に「子どもの友だちの前でカッコつけてたっぽい」との質問を出した。長州は「ちょっと三角かなぁ」と「△」の札を掲げ「娘が学校でいじめられないように、そういう心配もあって、学校に何回か行ったことがあるんだけど『あっ、あのお父さん、怖い』って思われた方が、いじめたら何か言ってやろうと、そういう気持ちがあったのかなぁ」と答えた。

MCハライチ澤部佑から「運動会とか出なかったですかね」と質問されて「僕は出なかったですね」と答えた。そこで澤部は質問を白河に向けて「れいちゃんのお父さんは出てた？」と尋ねると「出てました。三者対抗リレーで」と返した。澤部が「三者対抗リレー？」と疑問符を付けたので「先生チーム、子どものチーム、親のリレーがあるんです」と“三者”の意味について話し「それに応募して」と語った。澤部からは「速くはないの？」と聞かれて「ゆっくり」と応じていた。