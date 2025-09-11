新婚の元AKB48メンバー、生姜焼きメインの夕食披露「彩りが綺麗」「がっつりで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/09/11】元AKB48の加藤玲奈が9月10日、自身のInstagramストリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】新婚の元AKB48メンバー「家庭的」と話題の手料理
加藤は「今日は生姜焼き」とつづり、食卓の様子を公開。皿に盛り付けられた生姜焼きや彩り豊かなサラダのほか、味噌汁や卵焼き、マスカットなどが並んでいる。
この投稿に、ファンからは「毎日手料理作ってて素敵」「がっつりで美味しそう」「彩りが綺麗」「家庭的」といった声が上がっている。
加藤は、8月8日にかねてより交際していた一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
