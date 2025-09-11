かまいたち・山内健司　写真：厚地健太郎 （C）ORICON NewS inc.

　お笑いコンビ・かまいたちの山内健司（44）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。長いウィッグに白のセットアップ姿の“女装”ショットを披露した。

【写真】「激カワ!!」「恋しました」かまいたち・山内健司の“白ギャル”姿

　山内は「先日かまいガチで白ギャルになった」と切り出し、写真をアップ。「過去1綺麗になれた」と満足そうにつづり、ライトブラウンのロングヘアにメイクを施した“白ギャル”へと変身した姿を公開した。

　「メイクの藤井ちゃんの力でここまで持ってきてもらいました」と伝え、「えらいもんでアタック西本との写メは何枚か撮ったけど、やっぱり自分の写りを優先して写真選びました」と、同じく女装姿のジェラードン・アタック西本との2ショットもアップ。「またこの企画やりたいですな」とさらなる意欲も見せた。

　コメント欄には「かわいすぎます」「キュンキュンです!!!」「まじ激カワ!!」「仕草完璧すぎて恋しました」「言動も行動もあざとくてしびれました！」「またやってほしい」などの声が相次いで寄せられている。