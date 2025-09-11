【OPAQUE.CLIP×クロミ】20周年記念♡大人かわいい限定コラボ登場

人気キャラクター「クロミ」の20周年を祝して、OPAQUE.CLIPとの初めてのコラボレーションが実現しました。2025年9月11日(木)より、一部店舗とオンラインストアで発売開始。キラキラ素材を使ったポーチや2WAYショルダーなど、クロミのクール＆キュートな魅力を詰め込んだ特別なラインナップが揃います。大人の女性も楽しめるシックなカラーリングで、遊び心のあるスタイルを楽しめます♡

キラキラ素材の限定フェイスポーチ

【クロミコラボ】シェル型フェイスポーチ

【クロミコラボ】シェル型フェイスポーチ（3,979円税込）は、クロミの顔を立体的に表現した存在感たっぷりのデザイン。

華やかなフィルム素材を採用し、開口部が大きめで使いやすいのも魅力です。内側には仕分けに便利なギャザーポケット付き。

さらに、アニバーサリー限定の下げ札やネームも特別感を演出します。小物を可愛く収納できる、20周年ならではの記念アイテムです。

フェミニンな足元に♡BIRKENSTOCKのメリージェーン「MANTOVA」新発売

2WAYで使える大人可愛いミニショルダー

【クロミコラボ】2WAYフェイスミニショルダー

【クロミコラボ】2WAYフェイスミニショルダー（5,479円税込）は、チェーンショルダー付きで大人っぽい印象に。

キラキラ素材のクロミフェイスがポイントになり、シンプルコーデのアクセントにもおすすめ。ショルダー部分を外せばポーチとしても使える2WAY仕様。

内側にはポケット付きで収納力も抜群です。限定デザインのタグとネーム入りで、コレクション性も高いアイテムとなっています。

WEB限定カラーも♡早めのチェック必須

今回のコラボレーションでは、オンラインストアと一部店舗でしか手に入らない限定カラーも展開。

特に人気が集中することが予想されるため、発売開始直後のチェックがおすすめです。

フェイスポーチ（3,979円税込）や2WAYミニショルダー（5,479円税込）は、普段使いはもちろんギフトにもぴったり。

クロミ20周年を記念したスペシャルコレクションは、ファン必見です♡

クロミ20周年を一緒にお祝いしよう♡

「クロミ」20周年を記念したOPAQUE.CLIPとの初コラボは、大人の女性も楽しめる上品さと可愛さを兼ね備えた特別なアイテム。

普段のコーデにさりげなく取り入れれば、遊び心のあるおしゃれが完成します。数量限定なので、気になる方は早めのチェックを。

クロミファンはもちろん、大人かわいい小物を探している方にもおすすめのコレクションです♪