Photo: 中川真知子

先日「東京インターナショナル・ギフト・ショー」に行ってみたら、とっても気になる技術に出会いました。

ギラギラしたポスターにデカデカと書かれた「宝石染」の文字。

なにやら、宝石で着色できるらしいんです。

繊維に宝石の粒子を入れて着色

Photo: 中川真知子

宝石染の技術を持っているのは、桐生市にある丸中株式会社。

生地をマイナス帯電に、細かく砕いた宝石をプラス帯電にして、水中で攪拌して吸着させるんだそうです。

約1分くらいで繊維に宝石がくっつき、綺麗な色のストールが完成します。

Photo: 中川真知子

こんな技術があるんだなぁ。

可逆性もあり

面白いのが、繊維にくっついた宝石は、パークロロエチレン系ドライ溶剤という溶剤を使ったら剥がれてしまうかもしれないんですって。

このパークロロエチレン系ドライ溶剤とは、以前はドライクリーニングで広く使われていたそうですが、環境への影響や健康被害が指摘されたために、今は多くの国で使用できないことになっているそう。

なので、「クリーニングから戻ってきたら色が抜けてきた」なんてことにはなり難いのかもしれませんが、色を落とすことができるというのも技術として興味深いと思いました。

私としては、ストールそのものより、この技術がいろんなことに応用できるような気がしてワクワクするんですよね。何か新しいものが生まれるような予感がするんです。そして、そんなひらめきの種みたいなものが、ギフトショーの片隅にいたことにビックリ。

もしかすると、私たちが知らないガジェットやテクノロジーがまだまだ埋もれているのかもしれません。

Source: 丸中株式会社