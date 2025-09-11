「アジア人監督は評価されていない」「森保は例外だ」英紙が日本代表指揮官に賛辞「指導水準が選手に追いつかないという懸念は…」
英紙『The Guardian』は９月８日、日本代表についての特集記事を紹介した。
その中で、森保一監督について、「特に大きな大会が近づくと、AFC加盟国の多くは外国人監督に向かっていく。大陸外でアジア人監督は評価されていない。アジアの中でも評価は高くない。モリヤスは例外だ」と伝えた。
「2018年に就任したとき、７年後も彼が続けていると考えた人は少なかった。過剰に保守的でチームのベストを引き出せないと一部から批判されたが、物腰穏やかな指揮官はサムライブルーを強力な存在に築いていったのだ。クラブのような雰囲気、明確なプレースタイルがあり、時に実験もいとわない指揮官がいる」
「カタールでの堅実な出来、23年アジアカップでの落胆、以降の励みになる結果とパフォーマンスを経て、26年W杯は彼にとって最大の試練となる」
同紙は「日本のレベルが向上し、選手たちが欧州でエリートクラスの戦術家たちと働くようになって、母国での指導水準が追いつかないとの懸念もある。ただ、それは少し不公平だ。現時点でモリヤスのような監督に欧州で働く機会が与えられるとはほぼ考えられないことだからである」と続けた。
「だから、アジア人監督にできる最善は、世界レベルで成功し、もっと著名な指導者たちを倒すことだ」
先のアメリカ遠征では、メキシコ代表のハビエル・アギーレ、アメリカ代表のマウリツィオ・ポチェティーノという世界的指揮官から勝利を挙げられなかった。
北中米W杯では、日本代表を再び躍進に導けるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のアメリカ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 先発10人が及第点以下の厳しい評価。最高点は好守を連発した12番
その中で、森保一監督について、「特に大きな大会が近づくと、AFC加盟国の多くは外国人監督に向かっていく。大陸外でアジア人監督は評価されていない。アジアの中でも評価は高くない。モリヤスは例外だ」と伝えた。
「2018年に就任したとき、７年後も彼が続けていると考えた人は少なかった。過剰に保守的でチームのベストを引き出せないと一部から批判されたが、物腰穏やかな指揮官はサムライブルーを強力な存在に築いていったのだ。クラブのような雰囲気、明確なプレースタイルがあり、時に実験もいとわない指揮官がいる」
同紙は「日本のレベルが向上し、選手たちが欧州でエリートクラスの戦術家たちと働くようになって、母国での指導水準が追いつかないとの懸念もある。ただ、それは少し不公平だ。現時点でモリヤスのような監督に欧州で働く機会が与えられるとはほぼ考えられないことだからである」と続けた。
「だから、アジア人監督にできる最善は、世界レベルで成功し、もっと著名な指導者たちを倒すことだ」
先のアメリカ遠征では、メキシコ代表のハビエル・アギーレ、アメリカ代表のマウリツィオ・ポチェティーノという世界的指揮官から勝利を挙げられなかった。
北中米W杯では、日本代表を再び躍進に導けるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のアメリカ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 先発10人が及第点以下の厳しい評価。最高点は好守を連発した12番