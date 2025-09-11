【速報】武豊騎手の親類の調教師になりすまし…「俺が調教している馬の調子がすごくいい」女性から現金詐取か 78歳男を逮捕

ＪＲＡの武豊騎手の親類の男性調教師になりすまし、京都・祇園でスナックを経営する女性から現金１万円をだまし取ったとして、京都府警が住居不定・無職の男（７８）を逮捕しました。



▽「岩手の競馬場のレースでその馬が走る。絶対来るから」



詐欺の疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の菊本輝昭容疑者（７８）です。



京都府警によりますと、逮捕事実の全容は以下の通りです。



菊本容疑者は、今年６月９日に京都・祇園のスナックで、そのスナックを経営している女性（６１）に対し、日本中央競馬会の武英智調教師（４４）を名乗りました。





そして、ニセの名刺まで示し、「俺が調教している馬の調子がすごくいい」「６月１５日に岩手県の水沢競馬場でのレースでその馬が走る。絶対馬券圏内に来るから」「俺は関係者やし、買ってしまうとクビになるから買うことができない」「競馬場の近くにあるスナックのママに代わりに買ってもらっているし、一緒に頼んであげるよ」「得た払い戻し金を持って、１６日にまたスナックに来る」などの旨のウソを言い、女性から現金１万円をだまし取った疑いが持たれています。菊本容疑者と武英智調教師の間にまったく接点はなく、菊本容疑者がスナックを再訪することもありませんでした。取り調べに対し菊本容疑者は、「ＪＲＡの調教師を名乗ってお金をだまし取ったことに間違いない」と容疑を認めているということです。▽全国で同様事案が２０数件発生か余罪を捜査京都府警によりますと、菊本容疑者は２０１９年にも同様の事件を起こしたとして、同府警に逮捕されていたということです。また最近も、同様の事案の被害申告や情報提供が、北海道・関東・九州など全国で２０数件確認されているということです。