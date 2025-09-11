【速報】武豊騎手の親類の調教師になりすまし…「俺が調教している馬の調子がすごくいい」女性から現金詐取か 78歳男を逮捕
ＪＲＡの武豊騎手の親類の男性調教師になりすまし、京都・祇園でスナックを経営する女性から現金１万円をだまし取ったとして、京都府警が住居不定・無職の男（７８）を逮捕しました。
▽「岩手の競馬場のレースでその馬が走る。絶対来るから」
詐欺の疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の菊本輝昭容疑者（７８）です。
京都府警によりますと、逮捕事実の全容は以下の通りです。
菊本容疑者は、今年６月９日に京都・祇園のスナックで、そのスナックを経営している女性（６１）に対し、日本中央競馬会の武英智調教師（４４）を名乗りました。
菊本容疑者と武英智調教師の間にまったく接点はなく、菊本容疑者がスナックを再訪することもありませんでした。
取り調べに対し菊本容疑者は、「ＪＲＡの調教師を名乗ってお金をだまし取ったことに間違いない」と容疑を認めているということです。
▽全国で同様事案が２０数件発生か余罪を捜査
京都府警によりますと、菊本容疑者は２０１９年にも同様の事件を起こしたとして、同府警に逮捕されていたということです。
また最近も、同様の事案の被害申告や情報提供が、北海道・関東・九州など全国で２０数件確認されているということです。