片岡安祐美、3歳長男と“農業体験”で一緒に野菜の収穫へ「この4ヶ月でまた成長!!たくさんの笑顔が見れました」
コメディアンの萩本欽一（84）が創設した社会人野球クラブチーム「茨城ゴールデンゴールズ」の現監督でタレントの片岡安祐美（38）が10日、自身のインスタグラムを更新。“怪獣くん”こと3歳長男と野菜の収穫をしたことを報告した。
【写真】葉の位置が絶妙…！3歳長男と一緒に野菜の収穫する様子を披露した片岡安祐美
片岡は「時間たってしまったけど、、、4月に植えたお野菜たちの収穫に行ってきました お日様サンサン、ピーカン照りの良きお天気 短時間で収穫〜♪4月の種まきのときは、遊んでばかりだった怪獣くんも、今回は最後まで一緒に収穫できました この4ヶ月でまた成長!!たくさんの笑顔が見れました 収穫したお野菜たちは、なお一層美味しかったです」と息子の成長も交えて報告し、親子で仲良く収穫する2ショットや息子のソロショットなどをアップした。
片岡は2017年8月、元横浜DeNAベイスターズ投手でラーメン店経営者の小林公太さんから日本テレビ系『24時間テレビ』でプロポーズを受け、その後結婚。22年6月に第1子出産を発表し、今年1月に自身のインスタグラムを通じて離婚していたことを報告していた。
