アメリカのトランプ大統領を支持する若者や学生の代表格として知られる保守系の政治活動家が銃撃され、死亡しました。

【映像】銃撃後、パニック状態のキャンパス

10日、西部ユタ州の大学で保守系の活動家として知られるチャーリー・カーク氏が、討論イベントの最中に銃撃され、死亡しました。

「振り返ると、チャーリーと話が終わってから10秒か20秒後くらいに、彼が首を撃たれていて、血を噴き散らしているのを見た」（目撃者）

キャンパス内の約180m離れた建物から撃たれたとみられていますが、容疑者は明らかになっておらず、FBIなどが捜査を続けています。

カーク氏は全米の大学に支部を持つ保守系政治団体の設立者で、学生たちと自由に討論をするスタイルの集会で知られていました。自身の著書では「高等教育は詐欺だ」など、過激な文言で大学がリベラル寄りに偏向しているなどと主張を展開していました。

「アメリカの闇の瞬間だ。彼のミッションは若者を政治に参加させることだった。そして彼は誰よりも上手くそれをやり遂げた」（トランプ氏）

トランプ大統領は異例のビデオメッセージをSNSに投稿し、死を悼みました。カーク氏はトランプ氏の熱烈な支持者として知られ、去年の大統領選では若者の票集めに貢献したとして、1月の就任式にも出席していました。（ANNニュース）