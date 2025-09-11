アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」鎮西寿々歌（26）が11日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演した。

ブラウンのチェック柄ジャケットに同系色のヘアバンド姿で登場した鎮西は、この日が同番組初出演。MCのフリーアナウンサー宮根誠司から「地元西宮、阪神タイガース優勝おめでとうございます」とさっそく振られ、「ありがとうございます！おめでとうございます！」と笑顔で返答した。

この日は甲子園球場での阪神―DeNA戦で始球式を務める。「緊張します。頑張ります！」と意気込んだ。

来年2月には東京ドーム公演を開催することが決まっている。宮根からは「東京ドームライブも来年ありますし。めちゃくちゃ売れてますからね、FRUITS ZIPPER。ここの事務所、もうかってしょうがない。社長は遊んでばっかりやしな、ホンマ」とジョークをからめて称賛され、鎮西は「そうなんですか？」と目を丸くしていた。

鎮西はNHK「天才テレビくん」など10代前半から芸能活動を開始。Eテレ「ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！」12代目おねえさんなどを務め、22年にグループ加入。現在はファッション誌「vivi」専属モデルを務めている。