ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１０日（日本時間１１日）に本拠地ロサンゼルスでのロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数１安打１打点、２得点だった。打率２割８分。チームは９―０で勝って４連勝。

初回先頭は左腕フリーランドの初球、内角高めの９０・５マイル（約１４５・６キロ）のフォーシームを振り上げた。バットがボールの下に入ったため、角度４５度、打球速度１０８・５マイル（約１７４・６キロ）で打ちだすも上り過ぎ。滞空時間の長い中飛だった。

２点を先制した２回二死三塁は初球、内角の８３・２マイル（約１３３・９キロ）のスイーパーを捉えた。打球速度１０３・８マイル（約１６７キロ）の痛烈なゴロは右前に抜ける適時打となった。続くベッツの左越え適時二塁打で生還。今季１３０得点目だ。

４回二死二塁は２球で追い込まれた３球目、真ん中の８４・５マイル（約１３６キロ）のナックルカーブに詰まって三直に倒れた。６回二死一塁はストレートの四球で歩いた。

５打席目は８回一死一、二塁で回ってきた。大歓声に包まれたが、フルカウントからの７球目、スイングしたバットが捕手のミットに当たる打撃妨害だった。続くベッツが２試合連発の１８号満塁弾。この日２度目のホームを踏んだ。

今季４度目のボブルヘッドデー。投手バージョンはドジャースでは初だ。４月２日のブレーブス戦ではサヨナラ本塁打、５月１５日のアスレチックス戦では１４、１５号を２打席連発、８月２７日のレッズ戦では本塁打は出なかったが、先発マウンドに上がり、５回１失点、９三振の好投で７４９日ぶりの勝利を挙げている。この日も不発だったが、しっかり適時打を放った。

チームは４連勝。先発陣がカーショー（５回２２／３）、グラスノー（７回）、シーハン（７回）、この日のスネルは６回としっかり仕事を果たし、打線もつながっている。強いドジャースが戻ってきた。敗れたパドレス、ジャイアンツとのゲーム差はそれぞれ３と８に広がった。１日休養日を挟んで敵地ジャンアッツ３連戦、本拠地でフィリーズ３連戦、ジャイアンツ４連戦が控える。特に２ゲーム差で追うリーグ勝率２位のフィリーズ戦はポストシーズンでワイルドカードを回避するためにも３連勝したいところだ。大谷とシュワーバーとのキング争いも注目される。楽しみだ。