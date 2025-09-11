【あんぱん】大吉の朝ドラ受けに「だよねー」「同じこと思った」ネット震えた「ナレ死…」「ヒヤヒヤ」
ＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）が１１日に放送され、恒例の“朝ドラ受け”からスタートした。
博多大吉は「あぶないっ」とヒヤヒヤの第一声。「編集長…」とつぶやき、東海林（津田健次郎）の様子を心配した。博多華丸も「もうなんか、最後の力を振り絞った感じに見えましたね」とドキドキ。大吉は「最後なんか、不穏なナレーションがあるのかと思って、残り数秒ドキドキしました」とホッとした。
この日放送の第１１８話。柳井家を訪ねてきた東海林は、高知新報時代の部下だったのぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）に「長い時間かけて見つけたもんは、間違っちゃせん。俺が責任を持つ」と激励。帰ろうとして立ち上がると体はふらつき、「ほいたらにゃ〜」と別れを告げた。
いまにも“ナレ死”しそうな雰囲気だったが、ナレーションはなし。ネットは大吉の発言にうなずき「私も大吉さんと同じこと思った」「私も大吉さんと同じく、最後に不穏なナレーションがないか心配してた」「東海林のナレ死を心配してた大吉先生」「大吉さん『不穏なナレーションがくるんじゃないかと残り数秒ドキドキした』だよねー…不穏ナレーションなくて良かった」「大吉さん同様東海林さんについてのナレーションが最後に入るかと思ってヒヤヒヤした」「不穏なナレーションがあるんじゃないかと残り数秒ドキドキしてしまった大吉先生」「最後にナレーション入るかと思ってたけど入らんかったー、とホッとしてたらあさイチで大吉先生が同じこと言ってたｗ」「やっぱ皆そう思うよね」と共感した。