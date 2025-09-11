◆米大リーグ マリナーズ４×―２カージナルス＝延長１３回＝（１０日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

マリナーズのカル・ローリー捕手（２８）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・カージナルス戦に「２番・捕手」でスタメン出場し、３打数１安打、３四球（うち２敬遠）で３試合連続本塁打なしとなり、５４号は出なかった。マリナーズは延長１３回にサヨナラ勝ちして５連勝とした。

１点を追う初回１死走者なしの１打席目は、先発右腕・マグリビと対戦し、１ボールから２球目のチェンジアップに反応するも中飛に倒れたローリー。同点の３回２死走者なしの２打席目は右前安打で出塁した。５回２死一塁の３打席目は空振り三振。８回２死走者なしの４打席目は右腕のスバンソンと対戦し、フルカウントから四球を選んで出塁した。

１―１の同点で迎えた延長１０回１死満塁の５打席目は、右腕のオブライエンと対戦。サヨナラ打の期待もかかったが、申告敬遠で勝負を避けられて、場内は大ブーイングに包まれた。１死満塁となったが、ロドリゲス、ネーラーが２者連続三振に倒れてサヨナラにはつながらなかった。

延長１１回には１死三塁でカージナルスのサジェシが勝ち越し適時打。それでもマリナーズは１１回裏にポランコの適時二塁打で追いついた。１２回表は無失点でしのぐと、１２回裏には、１死二塁でローリーの６打席目だったが、再び申告敬遠。１死一、二塁となったが再びロドリゲスとネーラーが倒れてサヨナラとはならなかった。それでもマリナーズは、延長１３回にリバスが２号サヨナラ２ランを放って死闘を制した。