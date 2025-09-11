ゴーヤーを子供が喜ぶおかずにする、必殺テク！『ゴーヤーとチーズの豚肉巻き』
ゴーヤーとチーズ、パプリカを豚肉でくるりと巻いた、簡単でボリューム満点のおかず。彩りも栄養もばっちりで、白いご飯はもちろん、お弁当のおかずにもぴったりです。
ウスターソースとしょうゆを合わせたたれが絡めば、ご飯に合わないわけがありません！
『ゴーヤーとチーズの豚肉巻き焼き』のレシピ
材料（2人分）
ゴーヤー……1/2本（約150g）
豚ロース薄切り肉……8枚（約160g）
赤パプリカ……1/2個
裂けるチーズ……2本
塩……小さじ1/4
〈ウスターしょうゆだれ〉
ウスターソース……大さじ1
しょうゆ……小さじ1/2
サラダ油……大さじ1/2
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
ゴーヤーは両端を切ってわたと種を取る。長さを3等分に切ってから縦に幅1cmに切る。塩をまぶしてかるくもみ、5分ほどおいて、さっと洗って水けを拭く。パプリカはへたと種を取って縦に幅7〜8mmに切る。裂けるチーズは縦4等分に裂く。〈ウスターしょうゆだれ〉の材料は混ぜ合わせる。
（2）鶏肉を焼く
豚肉で具を巻く 豚肉1枚を縦長に広げ、ゴーヤーとパプリカの各1/8量、チーズ1切れを手前に横長にのせ、くるくると巻く。残りも同様に作る。
POINT
豚肉を巻くときは、ゴーヤー3切れ、パプリカ2切れが目安です。
（3）焼いて仕上げる
フライパンにサラダ油を中火で熱し、肉巻きを巻き終わりを下にして並べ入れ、2分ほど焼く。さらにときどきころがしながら2分ほど焼く。ウスターしょうゆだれを加え、全体にからめる。
たれの旨みとチーズのコクで、ゴーヤーも子どもが食べやすい味に。
気づけばあっという間にパクパク完食！ 肉巻きの新しいバリエーションとして、ぜひ食卓に並べてみてください。