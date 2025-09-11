日本時間午後９時半に８月の米消費者物価指数が発表される。総合の大方の予想が前年比２．９％上昇、コアの大方の予想が前年比３．１％昇となっており、総合の前年比の伸びが前月の２．７％上昇から加速する一方、コアの前年比の伸びが前月の３．１％上昇から変わらないとみられている。前日に８月の米生産者物価指数が発表されており、予想を下回っていた。８月の米消費者物価指数も同様の結果になるようであれば、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の年内連続利下げの思惑が強まり、ドルが売られる可能性がある。



また、日本時間午後９時１５分に欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の結果や声明、スタッフ予測が発表され、同午後９時４５分にはラガルドＥＣＢ総裁の会見が行われる予定になっている。市場では政策金利の中で最も重視される中銀預金金利は現行の２．００％に据え置かれることが確実視されている。



MINKABU PRESS

