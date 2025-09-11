東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

国内企業物価（8月）08:50

結果 -0.2%

予想 -0.1% 前回 0.3%（0.2%から修正）（前月比)

結果 2.7%

予想 2.7% 前回 2.5%（2.6%から修正）（前年比)



※要人発言やニュース

【米国】

トランプ米大統領が中国製の医療品への厳しい規制を検討

今年上半期に成立した医療品の大型取引の38%は中国製医薬品

中国では過去数年間に臨床試験が増加、その数は米国を上回っている

中国で進行中の研究の70%以上が中国に拠点を置くスポンサー企業によって実施



【ユーロ圏】

欧州連合はロシアに対する制裁を大幅に強化すると発表

EUはポーランドが東部国境を守るために必要とする支援を提供する

ロシアの行動はウクライナを支援するという欧州の決意をさらに強める



【NZ】

ホークスビーNZ中銀総裁

NZ中銀は年末までに政策金利が2.50%程度に低下すると予測している

経済回復のスピードに関するデータがOCRの今後の動向に影響を与えるだろう

我々は関税政策による二次的な影響を注視



【中国】

中国半導体カンブリコン

最大40億元（5億6100万ドル）相当の株式売却が承認された



【韓国】

韓国大統領

10億ウォンの株式課税基準に固執する必要はない、税制に関する議論は議会に委ねる

