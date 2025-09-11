ものまねタレントのコロッケ（65）が11日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。超大物俳優の素顔を明かした。

今月20日から東京・明治座で開幕するエンターテインメント時代劇「大逆転！戦国武将誉賑（せんごくかーにばる）」に出演するコロッケ。役どころについて「松平健さんが織田信長で、僕が豊臣秀吉なんです。この時点でもう面白くなるのは皆さんご存じで」とニヤリ。「久本（雅美）ちゃんが僕の奥様・ねね役。秀吉が考えた、草履を温めるとか一夜城以外は、全部ねねが考えたっていう設定で、かなり面白いんです」とPRした。

松平とは舞台での共演も多いコロッケは、「最近松平さんがものまねを始めまして」と告白。「淡谷のり子先生の真似を、突然始めたんですよ、コンサート中に」と振り返った。

松平が主演を務めた人気時代劇「暴れん坊将軍」に、昭和の名歌手・淡谷のり子さんがゲスト出演したことがあるという話題になり、コロッケは「そうなんですね」と相づち。すると松平は声色を変えて「アタシ、出たことあるのよ」と応じたといい、その様子にコロッケは「めちゃくちゃ面白くて。今ちょっとものまねに興味を持ち始めてる」と語っていた。