タレント勝俣州和（60）が、10日夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。“関西のおばちゃん”集団と遭遇した際の苦いエピソードを明かした。

この日の番組では、旅行好きの芸能人が集まってトークを展開。番組の中で、街を行く関西の人に、「旅をするなら○○に注意しろ」とのテーマでインタビューを実施した。

勝俣は、「関西弁。（自身は）静岡出身で、東京ディズニーランドとか行くと、関西弁がいらない！」と主張。大阪府出身のかまいたち濱家隆一（41）を「えーっ！ そんなバカな…」と驚かせ、そう思うに至った原点に触れた。

勝俣は「本当に関西の人って、張り切るじゃん」と続け、テーマパークでの出来事に言及。「関西のおばちゃんの集団が、もう本当にディズニーランド、来てほしくなくて。俺ら家族で、子どもも幼稚園ぐらいで、ミッキーとかとはしゃいでたら、おばちゃんたちの集団が来て、『ほらほら、いるでいるで！ ミッキーとミッキーのメスが！』って…」と振り返った。

さらに、その後は「グーフィーとか、プルートいるじゃん。おばちゃんが近づいたら『かむで！ かむで！ 犬、かむで！』って」。その集団がはしゃいでいたことを濱家に伝えた。

生粋“大阪人”の濱家は、この話を聞いて「楽しい集団じゃないですか」と反応。しかし、勝俣は「夢を壊す」とキッパリ言いきった。

これには、濱家も「何なんやろな。確かにちょっと、関西弁って目立ちますよね」と返すと、勝俣は「（関西人は）人の倍、楽しもうとするよね。レストラン入っても、自分の頼んだものが大正解だった！ みたいな。『うわ〜、これめちゃくちゃうまい。頼んで良かったわ〜』って。うるさい、もう！」と、波及して抱いた不満がとどまらない様子だった。

そんな勝俣に、濱家は「そんな、関西人に何かされましたか？」とツッコミを入れつつ、関西人の言動には「心当たりあるんですよ。『絶対こっちしておいた方が良かったで！』みたいな。関西あるあるなんかな」と類推していた。