「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午後２時現在で、新都ホールディングス<2776.T>が「売り予想数上昇」で２位となっている。



同社は８月２８日、大阪地域で複数のデータセンターの設計・施工実績を有する大鵬（大阪市港区）とＡＩデータセンター事業で戦略的提携を行うことを決議したと発表した。提携が業績に及ぼす影響は軽微としているが、提携に基づき既に複数の商談案件が進行しているとあり、今後の業績への貢献が期待されている。



これを受けて、同社株は８月２９日に急伸し年初来高値１８８円をつけた。しかし、これをピークに株価は軟化しており、これが売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS