ファーマフーズ<2929.T>は急落。この日午後１時３０分ごろ、２６年７月期連結業績予想について売上高を前期比４．２％増の６８０億円とした一方、営業利益を同３６．６％減の１５億円とした。先行投資が利益の重しになる見通し。２期連続で大幅減益となる見通しを示し、これを嫌気した売りが優勢となっている。



純利益は同２．７倍の１０億円を見込む。前期は広告宣伝費の増加による営業減益に加え、税負担なども重なって純利益は急減していた。配当予想は前期比据え置きの２５円とした。同時に発表した２５年７月期決算は売上高が前の期比５．０％増の６５２億６０００万円、営業利益が同５３．７％減の２３億６７００万円、純利益が同８８．５％減の３億６８００万円だった。



出所：MINKABU PRESS