　ガイナーレ鳥取は11日、DFヴァンイヤーデン・ショーン(21)が横浜FCから育成型期限付き移籍で加入することを発表した。背番号は「44」。移籍期間は2026年1月31日までとなり、期間中に横浜FCと対戦する全ての公式戦に出場できない。

　ヴァンイヤーデンは横浜FCユースから2023年にトップチーム昇格を果たし、昨季はY.S.C.C.横浜へ育成型期限付き移籍。横浜FCに復帰した今季は、ここまでルヴァンカップ2試合に出場していた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●DFヴァンイヤーデン・ショーン

(Shawn VANEERDEN)

■生年月日

2004年4月16日(21歳)

■出身地

神奈川県

■身長/体重

193cm/91kg

■経歴

本町SC-横浜FCJrユース-横浜FCユース-横浜FC-YS横浜-横浜FC

■出場歴

J3リーグ:15試合1得点

リーグカップ:4試合

天皇杯:1試合

■プレーの特長

球際の強さや、厳しく戦えるDF。展開力もあり攻撃の起点にもなれる。

■コメント

▽鳥取

「ガイナーレ鳥取のファン・サポーターの皆さま、初めまして。

横浜FCから加入いたしました、ヴァンイヤーデン・ショーンです。

一つでも多くの勝利に貢献できるよう、全力で取り組んでまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。」

▽横浜FC

「この度、ガイナーレ鳥取へ育成型期限付き移籍することになりました。 今シーズン、チームの力になることが出来ず悔しいですが、成長して、また皆さまの前でプレーできるよう努めてまいります。引き続き、応援をよろしくお願いいたします。」