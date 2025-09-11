横浜FCの21歳DFヴァンイヤーデン・ショーンが鳥取にレンタル移籍「全力で取り組んでまいります」
ガイナーレ鳥取は11日、DFヴァンイヤーデン・ショーン(21)が横浜FCから育成型期限付き移籍で加入することを発表した。背番号は「44」。移籍期間は2026年1月31日までとなり、期間中に横浜FCと対戦する全ての公式戦に出場できない。
ヴァンイヤーデンは横浜FCユースから2023年にトップチーム昇格を果たし、昨季はY.S.C.C.横浜へ育成型期限付き移籍。横浜FCに復帰した今季は、ここまでルヴァンカップ2試合に出場していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DFヴァンイヤーデン・ショーン
(Shawn VANEERDEN)
■生年月日
2004年4月16日(21歳)
■出身地
神奈川県
■身長/体重
193cm/91kg
■経歴
本町SC-横浜FCJrユース-横浜FCユース-横浜FC-YS横浜-横浜FC
■出場歴
J3リーグ:15試合1得点
リーグカップ:4試合
天皇杯:1試合
■プレーの特長
球際の強さや、厳しく戦えるDF。展開力もあり攻撃の起点にもなれる。
■コメント
▽鳥取
「ガイナーレ鳥取のファン・サポーターの皆さま、初めまして。
横浜FCから加入いたしました、ヴァンイヤーデン・ショーンです。
一つでも多くの勝利に貢献できるよう、全力で取り組んでまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。」
▽横浜FC
「この度、ガイナーレ鳥取へ育成型期限付き移籍することになりました。 今シーズン、チームの力になることが出来ず悔しいですが、成長して、また皆さまの前でプレーできるよう努めてまいります。引き続き、応援をよろしくお願いいたします。」
