『BOYS ll PLANET（ボイプラ2）』第9話 セミファイナル「新曲ミッション」開幕

『BOYS ll PLANET』の第9話が、9月11日に公開される。

■ミッション曲に携わるのはK-POPのヒットメーカー

第8話ではATEEZのサンがプラネットマスターとして登場し、第2回生存者発表式のセミファイナルミッションに進出する24人の参加者を発表した。公開されるあらたなセミファイナル「新曲ステージ」では、さらに世界中のスタークリエイターを熱狂させる予定だ。

第9話では、様々な魅力を込めた4曲の新曲ステージが初公開される。参加者たちは、これまでのステージで実力の成長と力強いパフォーマンスを披露してきただけに、今回はどのようにスタークリエイターの心を掴むのか。

今回披露されるセミファイナル新曲ミッションは 「MAIN DISH」「Lucky MACHO」「Chains」「Sugar HIGH」の4曲で、プロデューサー陣にも注目が集まっている。

パワフルなビートが際立つ「MAIN DISH」は、グローバルトップバーチャルボーイズグループ PLAVE（プレイブ） のメンバーが自ら作詞・作曲・振付に参加し、話題を集めた。PLAVEは「自分たちが直接作った曲をプレゼントできてうれしいです」と感想を伝えている。オールドスクール・ヒップホップとロックサウンドが融合したこの曲に、参加者たちの爆発的なエネルギーが加わり、どのようなステージが完成するのか期待が高まる。

「Lucky MACHO」は、トラップとマイアミベースを組み合わせたハイブリッドヒップホップジャンルの楽曲。グローバルK-POP市場で注目を集めているプロデューサーTRIPPYとBenji Baeがタッグを組み、大胆な展開と自由奔放な雰囲気を表現した。さらに、ダンスマスターのKANYとペク・グヨンが直々振付に参加し、完成度を高めている。参加者たちの個性豊かなパフォーマンスがどのように表現されるのか注目だ。

「Chains」は、少女時代・IZ*ONE・SEVENTEENなど多くのヒット曲を手がけた作詞家チョ・ユンギョン、そして実力派作曲家・プロデューサー TOYO、FRANTS、AVENUE 52、SQVAREが参加している。鎖のように絡み合う感情を描いた繊細な歌詞に、幻想的なピアノと重厚なベースが加わり、緊張感溢れるステージが予告されている。特に、事前に公開された映像が話題になったこともあり、6人の参加者がどのようなパフォーマンスを作り上げるのか注目だ。

そして「Sugar HIGH」は、TWICE、NCT、ATEEZ、ITZY、ENHYPENなど、世界的に人気のK-POPアーティストの楽曲に携わったiHwak、220VOLTクルー（MirrorBOY、D.ham, Mun Hanmiru）、そして Royal Dive が協力して作られた楽曲。清涼感のあるサウンドとリズミカルなメロディに、初恋の甘い瞬間を込めており、参加者たちのフレッシュな魅力を感じられるステージになる見込み。

さらに、今回の新曲は9月11日18時に韓国の音源サイトでリリースされる。ステージの話題性に加えて、ストリーミング評価が最終生存競争にどのような影響を与えるのか注目だ。

