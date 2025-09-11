俳優の松下洸平（38）が11日、東京都美術館（上野公園）でサポーターと音声ガイドナビゲーターを務め、あす12日から開幕する「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」の取材会に参加。「ゴッホの生涯に触れて、それを支えた家族の物語も一緒に体験できる展覧会」とアピールした。

学生の頃に油絵を学んでいた松下。芸術を「その人を映す鏡のような存在」と表現し、「その時々によってゴッホの心情や気持ちの変化が表れている。時系列で見て頂ける」とも紹介した。

ゴッホの功績の裏には家族の支えがあったことに触れて、松下自身も「幼少期からやりたいことが多い子供だったので、率先して“やりたいことは好きなだけやりなさい”と言ってくれた家族の存在はとても大きかったと思います」と家族への感謝を口にした。

画家の母は現在も絵を描き続けており「そのバイタリティーあふれる背中を見て僕自身も励まされて頑張らなきゃと思います」と刺激を受けている様子。「いろいろな場面で家族に喜んでもらえるような姿を見せて、お互い励まし合いながら成長していってる気がします」と、家族の存在の大きさを伝えた。

展覧会は同所で12月21日まで。