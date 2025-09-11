10日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪とイタリアセリエA男子のペルージャが対戦するエキシビションマッチ、「Qoo10 presents WORLD CHALLENGE SERIES 2025（ワールドチャレンジシリーズ）」のチケットの追加販売が決定した。

2025年1月に両チームのパートナーシップ契約が締結され、2025年は日本で、2026年はイタリアで開催されることが発表されていた本エキシビジョンマッチ。2025年の会場となるのはバレーボール男子世界選手権壮行試合のブルガリア戦でも使用された有明アリーナ（東京都江東区）で、10月7日（火）と10月8日（水）の2日にわたって開催される。

今回追加チケットの席種として発表されたのは、見切れ席と単番席の2種類。見切れ席は、「2Fスタンドサイド」「2Fスタンドエンド」「3Fスタンドエンド」「4Fスタンドサイド」エリアのうち見切れが発生している席となり、座席の位置や機材の影響により試合や一部演出が見づらい可能性がある。

単番席は、「アリーナサイド ベンチ裏」「アリーナサイドベンチ向い」「アリーナエンド」「2Fスタンドサイド」「2Fスタンドエンド」「3Fスタンドエンド」「4Fスタンドサイド」のうち、配席の都合で発生した2席以上の隣り合った席として購入できない席となっている。

なお、追加チケットは9月16日（火）の12時より、「Qoo10」公式サイト及び「Qoo10」アプリにて販売される。見切れ席は一枚当たり税込み4,000円で、単番席は一般販売価格に準じた価格となっている。