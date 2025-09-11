『ちびまる子ちゃん』ABEMAで35時間ノンストップ連続放送へ 「おどるポンポコリン」1時間耐久ナイト＆厳選24エピソード
テレビアニメ『ちびまる子ちゃん』のアニメ放送35周年を記念し、13日にABEMA「ちびまる子ちゃん」公式無料チャンネルにて「おどるポンポコリン」1時間耐久放送をはじめとする、アニメ『ちびまる子ちゃん』の“35時間ノンストップ連続放送”が実施される。
【画像】顔が全然違う！初期のまる子 懐かしい場面カット
『ちびまる子ちゃん』は、さくらももこさん（2018年死去）による人気漫画が原作で、小学3年生の女の子・さくらももこ（通称まる子）と友人や家族とのさりげない日常がユーモアたっぷりに描かれる。1990年にアニメ放送が開始されて以降、作者の少女時代の体験をもとにしたどこか懐かしさを感じるエピソードや、まる子の等身大の姿が世代を問わず多くのファンに親しまれ、国民的アニメとして長年にわたって愛され続けている作品。
“35時間ノンストップ連続放送”では、13日午後7時より“「おどるポンポコリン」1時間耐久ナイト”と称し、OPテーマ「おどるポンポコリン」が1時間連続で無料放送される。また、続く午後8時からは厳選24エピソードが無料放送。“「まる子 大パニック」の巻”“「まる子 おすし屋さんに行く」の巻”など爆笑必至のエピソードから、感動回として人気の“「おかあさんの日」の巻” “「たまちゃん大好き」の巻”まで、ファンからの人気が高い名エピソードが厳選され放送される。
なお「ちびまる子ちゃん」公式無料チャンネルでは、テレビアニメ『ちびまる子ちゃん』計161話が毎日無料放送中。放送後1週間、放送エピソードが全話無料で楽しめる。
【厳選エピソードラインアップ】
▼第1期
第15話 「丸尾君 学級委員選挙いよいよ出馬」の巻
第19話 「おかあさんの日」の巻
第31話 「まるちゃん 南の島へ行く」の巻 （前編）
第32話 「まるちゃん 南の島へ行く」の巻 （後編）
第33話 「まるちゃん お化け屋敷に行く」の巻
第40話 「男子対女子 大戦争」の巻
第47話 「お父さんとお母さん けんかする」の巻
第68話 「まるちゃん 作文を書く」の巻
第78話 「まるちゃん 結婚式に出席する」の巻
第87話 「まる子 はまじとウワサになる」の巻
第89話 「まる子 遊園地に行く」の巻
第100話 「花輪邸 ついに公開」の巻
第101話 「花輪クンちに来た友人帰る」の巻
第109話 「みどりちゃんのバレンタインデー」の巻
第113話 「まる子 ノラ犬に追いかけられる」の巻
第116話 「永沢君の家、火事になる」の巻
第117話 「永沢君ちの火事見舞い」の巻
第126話 「食用ガエルで大騒ぎ」の巻
第127話 「フタが開かない」の巻 「まる子 砂時計が欲しい」の巻
第128話 「まる子 大パニック」の巻
▼第2期
第5話 「たまちゃん大好き」の巻
第16話 「なかよしの集い」の巻
第18話 「まる子 おすし屋さんに行く」の巻
第19話 「まる子 ローラースルーゴーゴーがどうしても欲しい！！」の巻
【画像】顔が全然違う！初期のまる子 懐かしい場面カット
『ちびまる子ちゃん』は、さくらももこさん（2018年死去）による人気漫画が原作で、小学3年生の女の子・さくらももこ（通称まる子）と友人や家族とのさりげない日常がユーモアたっぷりに描かれる。1990年にアニメ放送が開始されて以降、作者の少女時代の体験をもとにしたどこか懐かしさを感じるエピソードや、まる子の等身大の姿が世代を問わず多くのファンに親しまれ、国民的アニメとして長年にわたって愛され続けている作品。
なお「ちびまる子ちゃん」公式無料チャンネルでは、テレビアニメ『ちびまる子ちゃん』計161話が毎日無料放送中。放送後1週間、放送エピソードが全話無料で楽しめる。
【厳選エピソードラインアップ】
▼第1期
第15話 「丸尾君 学級委員選挙いよいよ出馬」の巻
第19話 「おかあさんの日」の巻
第31話 「まるちゃん 南の島へ行く」の巻 （前編）
第32話 「まるちゃん 南の島へ行く」の巻 （後編）
第33話 「まるちゃん お化け屋敷に行く」の巻
第40話 「男子対女子 大戦争」の巻
第47話 「お父さんとお母さん けんかする」の巻
第68話 「まるちゃん 作文を書く」の巻
第78話 「まるちゃん 結婚式に出席する」の巻
第87話 「まる子 はまじとウワサになる」の巻
第89話 「まる子 遊園地に行く」の巻
第100話 「花輪邸 ついに公開」の巻
第101話 「花輪クンちに来た友人帰る」の巻
第109話 「みどりちゃんのバレンタインデー」の巻
第113話 「まる子 ノラ犬に追いかけられる」の巻
第116話 「永沢君の家、火事になる」の巻
第117話 「永沢君ちの火事見舞い」の巻
第126話 「食用ガエルで大騒ぎ」の巻
第127話 「フタが開かない」の巻 「まる子 砂時計が欲しい」の巻
第128話 「まる子 大パニック」の巻
▼第2期
第5話 「たまちゃん大好き」の巻
第16話 「なかよしの集い」の巻
第18話 「まる子 おすし屋さんに行く」の巻
第19話 「まる子 ローラースルーゴーゴーがどうしても欲しい！！」の巻