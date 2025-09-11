9月13日(土)～9月15日(月)に新宿で、テレ東コンテンツのSDGsアート作品展示やエコ体験ができる“視聴者体感型”リアルイベント「テレ東SDGsパーク」を開催

「テレ東系SDGsウイーク」に合わせて、“視聴者体感型”リアルイベント「テレ東SDGsパーク」を9月13日(土)～9月15日(月)に新宿で開催します。

SDGsを楽しく、かつ深く体験していただくため、人気バラエティ番組やアニメとコラボして、番組制作の過程で出たセットの廃材や廃棄予定の資材などを活用したSDGsアート作品の展示や、気軽にSDGsアートを体験していただくようなスペース、また人気番組「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」でおなじみの充電バイクの手動充電にチャレンジいただくなどの企画展示もご用意しております。

また、地球温暖化等で進行している海の砂漠化を防ぐ「海の森プロジェクト」を楽しみながら知っていただくために、乾燥海藻を使った万華鏡づくり体験コーナー、ポイ活をしながら社会貢献できる「モアクト」コラボブース、テレ東の漫画家・真船佳奈による「1分似顔絵コーナー」、ゆったり休める休憩スペースまで盛りだくさん。

さらに、テレ東のバナナ社員「ナナナ」のグリーティングも予定！そして、10月から始まるあの大人気アニメキャラクターも来るかも…！？

完全無料で、子どもも大人も夢中になれる“遊んで・学んで・持ち帰れる”コンテンツが勢ぞろい。テレ東らしく“楽しく学べる”ひとときを、会場でお楽しみください！



■ イベント詳細 テレ東SDGsパーク

【開催期間】2025年9月13日（土）～15日（月・祝） 11時～18時

【開催場所】サナギ新宿前イベントスペース（東京都新宿区新宿三丁目35番6号）

JR新宿駅 東南口改札より徒歩1分



【展示・体験内容】

・SDGsアート（廃材アート）展示

・「出川哲朗の充電させてもらえませんか?」バイク充電チャレンジ

・モアクト 展示ブース

・アニメ「SPY×FAMILY」段ボールアート展示

・海の森プロジェクト紹介ブース＆ワークショップ

・SDGsアート制作体験 ※各日、別のアート体験を実施予定です。各体験所要時間10分程度。

13日（土）：車のリサイクル研究から生まれた透明絵の具を使う「ディンプルアート」

14日（日）：ドリップ後のコーヒー豆で絵を描くアート

15日（月・祝）：「焼き物の廃材」を用いた絵の具でポストカード作り

・ナナナのグリーティング など



■ 会場マップ





■ 「海の森プロジェクト」番組概要◆9月15日（月）12:00～12:55 「ブルードリーム～海と森の守り人たち～」いま日本の自然環境に異変が起きています。荒れ果てた暗い森、海藻が消えた磯焼けの海・・人はいかに自然と調和しながら、生活やビジネスを続けていくべきなのか。原動力は青き志=「ブルードリーム」を持つ人たち。人と企業を見つめる、ビジネス×ネイチャー・ドキュメンタリーの新番組です。山之内すずがナビゲーターを務め、Z世代の目線で現場から伝えていきます。