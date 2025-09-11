アニメ『透明男と人間女』26年1月放送開始＆PV公開 追加キャストに杉山里穂、福西勝也 OPを阿部真央、EDを石原夏織が担当
テレビアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』が、2026年1月より放送されることが決定。第1弾PVが解禁されたほか、追加キャストとして杉山里穂、福西勝也が出演。オープニング主題歌を阿部真央、エンディング主題歌を石原夏織が担当することが決定した。
【動画】阿部真央のOP、石原夏織のED主題歌も！ アニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』第1弾PV
岩飛猫の同名コミックをアニメ化する本作は、目に見えない紳士な人外×目の見えないおっとり女性の“ほっこり×じれキュン”なラブコメディー。
探偵事務所を構える紳士な「透明男」の透乃眼あきらとその事務所に勤めるおっとりした「人間女性」の夜香しずか。透明に姿を消しても、目の見えない夜香には不思議と透乃眼の居場所がわかってしまう。“見えない“ふたりは、いつしか互いに惹かれ合い…？ 透乃眼あきらを阿座上洋平、夜香しずかを貫井柚佳が演じる。
第1弾PVでは透乃眼と夜香のくすぐったいような可愛らしい恋愛模様に加え、写螺子と鬼木羅も登場しキャラクターボイスも追加公開された。「透乃眼探偵事務所」の調査員で姉御肌な獣人女性・写螺子ルナ役を杉山里穂が、ぶっきらぼうに見えて実はマメな人間男性・鬼木羅だいち役を福西勝也が演じる。また、本作の世界観や両名が演じるキャラクターに合わせたスペシャルビジュアルも公開された。
オープニング主題歌はシンガーソングライター・阿部真央による「Ding‐dong」、エンディング主題歌は声優アーティスト・石原夏織による「星眼鏡」に決定。第1弾PVでは音源を一部先行公開している。
アニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』は、2026年1月放送開始。
追加キャスト、主題歌アーティストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■写螺子ルナ役・杉山里穂
元々原作を読ませていただいていたので、写螺子を演じられることを本当に嬉しく思います！
写螺子さんは素直で芯のあるカッコいい女性なのですが、関わっていくと少し抜けている部分や様々な憧れを抱いてる女の子な部分が見えてくる素敵な子です。
私自身、写螺子さんと重なるところが多かったので曝け出して演じさせていただきました。素敵な個性が溢れるこの作品を、アニメで沢山膨らませていけたら嬉しいなと思うので、ぜひ一緒に放送を楽しんでいただけたら幸いです！ よろしくお願いします！
■鬼木羅だいち役・福西勝也
本作の世界では、皆がそれぞれの生を謳歌し、互いを慮り、ありのままの姿で日々を楽しんでいます。
そこで暮らす鬼木羅さんは、ちょっぴり不器用だけどとびきり愛のある人間。そんな彼に周囲も愛を持って接してくれます。
わたしは、鬼木羅さんが大好きです！ 彼を愛する者として、その声を吹き込む役目を賜ったことを誇りに思います。原作者の岩飛猫先生をはじめ、スタッフ一同の愛で包まれたアニメ『透明男と人間女』をどうぞお楽しみに！ BIG LOVE
■オープニング主題歌担当・阿部真央
TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』オープニング主題歌を務めさせて頂きます！
“皆がそれぞれのそのままを受け入れ、愛し合えることの素晴らしさ”。それが美しく、愛らしく、時にコミカルに描かれている本作が本当に大好きです。また現代に生きる者として、それはとても大切なことであると感じています。原作を読んだ時の感動とあたたかさを少しでも音に落とし込めるよう、心を込めて書き上げました。阿部真央の楽曲も、本作を彩る一つとなれますように！
■エンディング主題歌担当・石原夏織
『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』のED主題歌を担当させていただけることになりました！ 個性豊かで温かいストーリー、そして心がキュンキュンしてトキメキが止まらない作品です！ ED主題歌も透乃眼と夜香たちキャラクターをイメージして制作しましたのでぜひ放送を楽しみにしててください。
