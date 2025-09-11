中村江里子アナ、夫が庭の手入れする様子公開「様々な道具の入ったマイバッグを持って」
【モデルプレス＝2025/09/11】フリーアナウンサーの中村江里子が9月11日、自身のInstagramを更新。夫でフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏が庭を手入れする様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】中村江里子アナ、庭仕事中の夫公開
中村は「8月の南仏滞在のご報告」と美術館での友人ファミリーとの時間などを回顧。「夫は庭用の様々な道具の入ったマイバッグを持って最後の庭点検へ」と夫の庭仕事への取り組みも紹介し、庭でガーデニング道具を手に作業をする夫の姿を載せている。
この投稿に、ファンからは「かっこいい」「オシャレ」「南仏生活が羨ましい」「夫婦仲良し」「素敵な写真」「微笑ましい日常」といった声が上がっている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にバルト氏と結婚し、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
◆中村江里子アナ、家族の思い出を振り返り
