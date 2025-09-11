米プログレッシブ・メタルバンド「バロネス」の創設メンバーでドラマーのアレン・ブリックルさんが死去した。42歳だった。力強く精密なドラミングで知られたアレンさんは、バンド初期のサウンド形成に大きく貢献し、「レッド・アルバム」（2007年）、「ブルー・レコード」（2009年）、「イエロー・アンド・グリーン」（2012年）といった代表作に参加した。



訃報はフロントマンのジョン・ベイズリーによってSNSで発表され、「親友であり、創造的なパートナーであり、元バンド仲間だった」と深い悲しみとともに追悼の言葉が綴られた。「彼がいなくなったことにまだショックを受けている。彼の家族とバンドがこの喪失を受け止め、悲しみに向き合う時間を理解してほしい」と語っている。



死因は公表されていないが、近しい音楽仲間の投稿から、近年健康問題に苦しんでいた可能性が示唆されている。2012年の英国ツアー中に起きたバス事故で脊椎を骨折し、翌年バンドを離脱。事故はアレンの人生観を大きく揺るがす転機となったという。



脱退後は電子音楽ユニット、アルパカやソウル・デュオ、ロマンティック・ディビデンズなど実験的なプロジェクトに取り組み、ネットフリックスの「型破り！なんでもチャンピオンズ」など映像作品のサウンドデザインにも携わった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）