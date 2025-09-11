¥É¥é¥Þ¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡ÙÇÐÍ¥¤ÎÃæ¹ñ¸ì¡Ö¤Ò¤É¤¹¤®¤ë¡×¡ÄÃæ¹ñ¤ÎÀ¼Í¥¤ÎÓÞ¾Ð¥³¥á¥ó¥È¤Ç±ê¾å
ºÇ¶á¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤¢¤ëÀ¼Í¥¤¬¡¢´Ú¹ñtvN¥É¥é¥Þ¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¤ÇÌÀ¤Î»È¿ÃÌò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¥Á¥ç¡¦¥¸¥§¥æ¥ó¡Ê·àÃæ¥¿¥ó¡¦¥Ù¥¯¥ê¥ç¥ó¡Ë¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤òÃ´Åö¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¥ç¡¦¥¸¥§¥æ¥ó¤ÎÃæ¹ñ¸ì¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤Ò¤É¤¤¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤³¤í±ê¾åÁû¤®¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ¼Í¥¤ÏÌäÂê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¼«¿È¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Ê¸¤òºï½ü¤·¤¿¡£
10Æü¡¢ÂæÏÑ¤Î»°Î©¿·Ê¹ÌÖ¤Ï¡Ö¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡ÙÂè6ÏÃ¤ÎÃæ¹ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤¬¡Ø´ñ²ø¤¹¤®¤ë¡Ù¡ª ÂæÏÑ»ëÄ°¼Ô¾×·â¡ØËÝÌõ»úËë¤òÉÕ¤±¤Æ¡ÙÁÊ¤¨¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Îµ»ö¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÏÀÁè¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¸½ºßÂç¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡ÙÂè6ÏÃ¤Ë¡¢ÌÀ¤Î»È¿ÃÃÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆÃæ¹ñ¸ì¤ÎÂæ»ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¥É¥é¥Þ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ø¼öÊ¸¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¡Ù¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÎÈ¯²»¤¬Àµ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»úËë¤ÎÊä½õ¤â¤Ê¤¯ÉÔËþ¤òÇã¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂæÏÑ¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¡Ö¸ý¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤ÎÌò¤Ê¤Î¤ËÃæ¹ñ¿Í¤Ç¤¹¤éÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¸ì¡×¤È¥¤¥é¥¤¥é¤òÁÊ¤¨¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿·àÃæ¤Ç¥¿¥ó¡¦¤Ù¥¯¥ê¥ç¥ó¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¥Á¥ç¡¦¥¸¥§¥æ¥ó¤ÎÃæ¹ñ¸ì¿á¤ÂØ¤¨¤òÃ´Åö¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿À¼Í¥¤Ë´Ø¤¹¤ë±ê¾åÁû¤®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊó¤¸¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Öº£²ó¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¹ñ¸ì¿á¤ÂØ¤¨¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡Ø³°Éô¤ÎÏÀÁè¡Ù¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö·àÃæ¤Ç¥¿¥ó¡¦¤Ù¥¯¥ê¥ç¥ó¤ò±é¤¸¤¿´Ú¹ñÇÐÍ¥¥Á¥ç¡¦¥¸¥§¥æ¥ó¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÈ¯²»¤¬Àµ³Î¤À¤ÈÉ¾²Á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤¢¤ëÀ¼Í¥¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡Ø¼Â¤Ï¼«Ê¬¤¬¿á¤ÂØ¤¨¤¿¡Ù¤È¸ø³«¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÀ¼Í¥¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡ÖÏ¿²»¼¼¤Ç¸¶²»¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¾Ð¤¤½Ð¤·¤¿¡×¡Ö¡Ê¥Á¥ç¡¦¥¸¥§¥æ¥ó¤ÎÃæ¹ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¹¤®¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÌµÍý¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤¿¤È¤¨¤³¤ÎÀ¼Í¥¤¬¤½¤Î¸å¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¤òºï½ü¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤ÊÏÀÁè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¾®¹È½ñ¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¼Í¥¤Ï¿á¤ÂØ¤¨¼¼¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¡Ö12»þ´ÖÁ°¤Ë¼«Ê¬¤¬¿á¤ÂØ¤¨¤¿¡×¤È¤·¡Ö¡Ê¥Á¥ç¡¦¥¸¥§¥æ¥ó¤ÎÃæ¹ñ¸ì¤¬¡Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ò¤É¤¹¤®¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤¬Ê¬¤«¤ë´Ú¹ñ¿Í¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¡¢2¿Í¤È¤â¾Ð¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´Ú¹ñ¿Í¤¬Ãæ¹ñ¸ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬·çÅÀ¤«¡×¡Ö¡ÊÂæÏÑ¿Í¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ï¡ËÍý²ò¤·¤è¤¦¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡ÊºÇ½é¤«¤é¡Ë´Ú¹ñ¸ì¤ÇÂæ»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¤ÏtvNÊüÁ÷¸å¤ËNetflix¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£Netflix¥°¥í¡¼¥Ð¥ëTOP TV¥·¥ç¡¼¡ÊÈó±Ñ¸ìÉôÌç¡Ë¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢3½µÏ¢Â³¤ÇTOP10Æþ¤ê¤·¤¿¡£tvN»ëÄ°Î¨¤âÂè6ÏÃ´ð½à¤Ç¼óÅÔ·÷À¤ÂÓÊ¿¶Ñ13.1¡ó¡¢ºÇ¹â15.1¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£