「ムーミンバレーパーク」の秋を存分に楽しめるイベント「ムーミンバレーパークのハーベスト」を期間限定開催！

小説『ムーミンパパの思い出』の世界に浸れる入り江のテラスで、「ムーミンパパ」の友だち「ヨクサル」「フレドリクソン」「ロッドユール」にも出会えます☆

ムーミンバレーパークのハーベスト2025

開催期間：2025年9月27日（土）〜 10月26日（日）

ムーミンバレーパークの秋を存分に楽しめるイベント「ムーミンバレーパークのハーベスト」を開催！

はじまりの入り江エリアから、パークの奥へと続く道では秋の澄んだ青空とりんごをイメージしたバルーンデコレーションで秋の収穫祭を表現し、ゲストの目を楽しませてくれます☆

「ムーミントロール」とその仲間たちと一緒に、ムーミンバレーパークで秋の収穫をお祝いできるイベントです。

また、入り江のテラスでは『ムーミンパパの思い出』をテーマに、物語に登場するパパの友人たち「ヨクサル」「フレドリクソン」や「ロッドユール」にもスポットあてた装飾が登場。

隣接する「海のオーケストラ号」で体験できる、心躍る冒険がより楽しめる物語性のある演出が見どころです。

2025年10月31日（金）までは、高校生以下のお子さんは1デーパスが500円になる『こども応援キャンペーン』と、18歳〜22歳の方を対象に、前売限定で1デーパスが2,200円になる『U22パス』も販売。

さらに、65歳以上の方を対象に、2025年9月16日（火）から9月19日（金）までの期間および10月から、平日限定で『シニア割』も販売されます。

夏の熱気が薄れ、日ごとに秋の気配が感じられる「ムーミンバレーパーク」が、お得に楽しめるチャンスです☆

ムーミン谷の秋を感じる演出で、物語とアートの世界に導く

※2024年実施イメージ

パーク内は、秋らしい果実やカボチャをイメージした装飾・植栽で彩られ「ムーミン谷の秋」を表現。

※2024年実施イメージ

その一方で小説家でもある「ムーミンパパ」は、若いころの冒険を振り返って過ごしています。

2024年は入り江のテラスの一つを「大人のアートテラス」とし、『ムーミンパパの思い出』に登場する「ヨクサル」をフィーチャーしました。

※2024年実施イメージ

2025年は引き続き『ムーミンパパの思い出』をテーマに、「ヨクサル」だけでなく、物語に登場するパパの友人たち「フレドリクソン」や「ロッドユール」にもスポットをあてます。

アートパネルや物語のシーンに触れる演出で、おとなの方がくつろげる癒しの空間に。

パーク内にある「海のオーケストラ号」はまさに、「ムーミンパパ」の若い頃の冒険を体験できるアトラクション。

また、ライブラリーカフェでは原作を読みながら過ごすことができ、より深く物語の世界に浸ることができます。

※2024年実施イメージ

また、期間中の土日祝には「ムーミン谷の湖上花火大会」が開催され、パーク内のイルミネーションもゆったりと鑑賞できます。

『ムーミンパパの思い出』をテーマにした入り江のテラスで、幻想的な光のアートが楽しめます！

秋の収穫をお祝いしよう！りんごをイメージしたバルーンデコレーション

※2024年実施イメージ

ムーミン谷エリアへと続く道には、物語の中で「ムーミン」たちが収穫するりんご等の果物をイメージしたバルーンのデコレーションが、秋の澄んだ空いっぱいに広がります。

2025年8月にオープンした「湖上のテラス」へ続く木道から見上げると、いつもとは違う趣でバルーンデコレーションを楽しめます。

「ムーミンバレーパークのハーベスト」イベント限定メニュー

2024年のハーベストに登場した「ヨクサル」をテーマにしたメニューが好評につきリニューアルして再登場！

小説『ムーミンパパの思い出』の冒険を、イベント限定メニューで追体験できます。

ヨクサルの帽子プレート

価格：単品1680円(税込）／スープorソフトドリンクセット1900円（税込）

販売場所：ムーミン谷の食堂

赤い帽子にロープが印象的なヨクサルの帽子を表現。

パプリカ、なす、ズッキーニの秋野菜とベーコンが入ったトマトソースはちょっぴりスパイシーな大人の味です。

わるい予感がするコーラ

価格：800円（税込）

販売場所：レットゥラ ラウンジ

上に乗っているのは、さわやかなマスカットアイスとパチパチキャンディー。

コーラとブルーキュラソーを混ぜると…？

なにが起きるかわからない冒険を追体験できます！

アートの世界をもっと体感！ムーミンの物語の世界をより深く楽しめる常設展・企画展を「コケムス」で開催中

コケムス詳細：https://metsa-hanno.com/place/33412/

ムーミンバレーパーク内、「ムーミン谷エリア」にある地上3階建の展示施設「コケムス」

仕事に愛に全力をささげ、生涯「ムーミン」とつきあってきた作者トーベ・ヤンソンの人生と「ムーミン」の作品を、追体験をしながらより知ることができます。

キャラクターたちが潜んでいる壁面のつるに誘われて進んだ先には、作者トーベが優しくムーミン谷の仲間たちを包み込むトーベ像がお出迎え。

3Fから2Fの吹き抜けいっぱいに再現された8ｍ超の巨大なムーミン谷のジオラマは、ムーミン谷のできごとや季節の移り変わりの演出にも注目です。

螺旋階段には、トーベが子どもたちのために描いたヘルシンキのアウロラ子ども病院の壁画を再現。

たくさんの生きものたちや、やさしい色使いに注目してみてください。

2Fには、日本で初めてのムーミンの常設展スペース「ムーミン谷のギャラリー」があり、小説とコミックスの世界に触れることができます。

また、トーベが作詞をした「秋のしらべ」と「春のしらべ」の2曲が、原曲のスウェーデン語と、日本語の2種類の言語で流れています。

同じく2Fでは企画展「ムーミン谷のしあわせなくらしのかたち展」も開催。

原作をもとに再現されているパーク内の建物と、それをとりまく室内の装飾品や環境から見える暮らし方を、原作のことばや挿絵、動画や写真、再現コーナーなどを通して紹介しています。

芸術の秋、ハーベストのイベントと合わせて屋内施設「コケムス」で、心ゆくまで「ムーミン」の物語の世界を紐解くことができる展示会です☆

敬老の日限定！65歳以上でムーミンバレーパーク１デーパス無料

対象日：2025年9月15日（月・祝）

対象：65 歳以上

※身分証明書の確認を求められる場合があります

詳細：https://metsa-hanno.com/event/39806/

2025年9月15日（月・祝）の敬老の日限定のキャンペーン！

65歳以上の方は、「ムーミンバレーパーク１デーパス」が無料になります。

「シニア割」販売

価格：『シニア割』前売 2,500円(税込)

※ムーミンバレーパーク チケットブースでの当日券の販売はありません

対象期間：2025年9月16日（火）〜 9月19日（金）、10月からの平日限定

対象：65歳以上

※身分証明書の確認を求められる場合があります

詳細：

・9月販売の『シニア割』：https://metsa-hanno.com/event/39806/

・10月から販売の『シニア割』：https://metsa-hanno.com/event/39876/

9月16日（火）〜 9月19日（金）と、10月からは平日限定で『シニア割』を販売。

前売り限定での販売となります。

「こども応援キャンペーン」販売延長決定！

価格：こども（4歳〜高校生）500円(税込)

対象期間：2025年10月31日（金）まで

『こども応援キャンペーン』詳細：https://metsa-hanno.com/event/37799/

高校生以下を対象に、1デーパスが500円に！

秋もお得にムーミンバレーバークへ遊びに行けます。

18歳〜22歳がお得な「U22パス」も販売延長決定！

価格：前売限定 2,200円

対象期間：2025年10月31日（金）まで

対象年齢：18歳〜22歳

『U22パス』詳細： https://metsa-hanno.com/event/37800/

同じく、「U22」パスの販売も延長します！

秋のムーミンバレーパークをお得に満喫できます。

アクセスに便利な無料直行バス・無料シャトルバスも期間延長決定！

『無料直行バス・無料シャトルバス』詳細：https://metsa-hanno.com/event/38767/

期間限定で毎日運行中の「川越駅⇔メッツァ」間の無料直行バス(要予約)、「高麗川駅・東飯能駅⇔メッツァ」間の無料シャトルバスの運行が延長決定。

JR埼京線・川越線・八高線、東武東上線、西武鉄道の沿線に住んでいる方をはじめ、これまでムーミンバレーパークへのアクセスに不便を感じていた方も、無料直行バスと無料シャトルバスの利用で、より便利にムーミンバレーパークへ遊びに行けるようになりました。

引き続き、ムーミンバレーパークへのアクセスが、もっと便利により快適に。

新登場の「ムーミン谷のじゃぶじゃぶプール」がパワーアップ営業中

開催期間：〜10月末頃までを予定

開催時間：ムーミンバレーパーク営業時間に準ずる

『ムーミン谷でみずあそび』詳細：https://metsa-hanno.com/lp/summer2025/

イベント『ムーミン谷でみずあそび』では、ムーミンバレーパーク内に様々なみずあそびゾーンが登場。

新エリア「湖上のテラス」に登場した「ムーミン谷のじゃぶじゃぶプール」は、2025年8月23日 （土）から大人気のスプラッシュ（噴水）を増量！

より広範囲に水を拡散する新たな噴水が追加され、ワクワクするみずあそびが楽しめます☆

「ムーミン谷のじゃぶじゃぶプール」は、10月末頃まで営業予定です。

秋の夜空を彩る『ムーミン谷の湖上花火大会』開催日はナイトパスを販売

開催場所：ムーミンバレーパーク内及びメッツアビレッジ

※少雨決行、強風荒天中止。中止情報についてはムーミンバレーパーク公式サイト、SNS 等で確認

※予告なく打ち上げ時間を変更する場合もあります

9月開催日時：

・19:00〜／6 日（土）、7 日（日）、13 日（土）、14 日（日）、15 日（月・祝）、20 日（土）〜23（火・祝）

・18:30〜／27 日（土）、28 日（日）

10月開催日時：18:30〜／ 4日（土）、5日（日）、11日（土）、12日（日）、13日（月・祝）、18日（土）、19日（日）、25日（土）、26日（日）

『ムーミン谷の湖上花火大会』詳細：https://metsa-hanno.com/event/38279/

同時期開催の『メッツァの北欧花火 2025』：9月13日（土）、14日（日）、20日（土）、21日（日）

詳細：https://metsa-hanno.com/event/37842/

湖上から一斉に放たれる花火が、鮮やかな光と色彩で周囲の夜の闇を瞬時に明るく染め上げる「ムーミン谷の湖上花火大会」

夜空いっぱいに広がる圧倒的な華やかさと輝きで息をのむような大迫力の湖上花火が、秋の過ごしやすい気候の中で堪能できます。

2025年8月30日(土)から、新たに『ムーミン谷の湖上花火大会』および『メッツァの北欧花火 2025』の開催時に、「湖上のテラス」が鑑賞エリアとして開放されています。

湖岸から見る正面からの景色とは違った、水面に映り込む光と音の饗宴を大迫力で楽しんでください☆

※当日の風速、風向きによって「湖上のテラス」を閉鎖する場合があります。開放状況はムーミンバレーパーク公式サイト、SNS等で確認ください

昼も夜も、見どころいっぱいの秋のムーミンバレーパーク！

「ムーミンバレーパークのハーベスト」は、2025年9月27日（土）から10月26日（日）まで、ムーミンバレーパーク各所にて開催です。

©Moomin Characters TM

