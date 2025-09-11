タレントの鈴木紗理奈（48）が10日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）にゲスト出演。「お兄ちゃん」と慕う俳優を明かした。

この日はフジテレビの人気バラエティー番組「めちゃ×2イケてるッ！」、前身番組の「めちゃ×2モテたいッ！」などで共演した俳優の武田真治と出演。

当時のロケの話題に花を咲かせる中で鈴木が「いろいろあったなあ、めちゃイケ。古き良きいいところもあったじゃない。悪いこと一辺倒じゃなかったじゃない」と懐かしみ、武田も「試練を与えてくれたのは良かったよね。すげえ近くでとんでもねえ爆破起きたり、隠れてた小屋にトラックが突っ込んできたり、3メートルくらいの穴に落ちてよくケガしなかったと思うよ」と苦笑いで振り返った。

鈴木は「そんなバラエティーを経て同士みたいな感じよね、私たち。同士というより家族というか」と語り、武田も「本当にその感覚。兄弟だと思う」と共感。

武田が「ちなみに俺のことお兄ちゃんだと思ってる？弟だと思ってる？」と聞くと、鈴木は「え？シンディだけはいとこくらい」とおどけつつ「基本お兄ちゃんだと思ってるよ。めっちゃ甘えさせてもらってる。もう家族ぐるみで仲が良くて。我ら北海道の積丹も行ってますよ」と家族ぐるみで旅行に行く仲であることも明かしていた。