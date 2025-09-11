お笑いコンビ、キングコング梶原雄太（45）が10日深夜放送のニッポン放送「キングコングのオールナイトニッポン」（水曜深夜1時）に相方西野亮廣（45）とともに生出演。TKO木本武宏（54）から投げかけられた言葉を明かした。

2人はTKOの大ファンだという。西野は「TKOさんのライブとか行きたいよな」と言うと、梶原も「行きたい」と同調した。

そして梶原は「リアルな話、2週間ぐらい前に木本さんから連絡あって。『カジ、ちょっと時間ええ？』ってメール来て」と明かした。その後、直接電話したという。「『カジ、久しぶり。紹介したい人おんねんけど』って。ちょっと怖くない？」と投げかけ、2人は大爆笑。木本は22年7月に投資トラブルが明らかになり、松竹芸能を退所している。

西野が「もう懲りてくれ。木本さん、いろいろあったんやから。紹介はやめてくれ」とツッコミを入れると、梶原も「うそでしょ？ 一言目『マジッすか』って。『違う違う、投資とか違うねん』」と状況を説明し、再び2人は爆笑。梶原は「全然そういうのじゃなくて、カジ。ごめん。俺がそうやった。ごめん」と木本の言葉を再現。西野は「一番あかんから。木本さんが言ったら一番あかんワードやから。『紹介したい』って」と笑い飛ばした。

今回、ニッポン放送の企画「オールナイトニッポン お笑いラジオスターウイーク」で1日パーソナリティーに就任。