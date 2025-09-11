µ¢¾Ê¤Ç¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÈºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸¤¢ª»Ñ¤ò¤ß¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ä¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤ÎÂ¹Ì¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡ØÂº¤¤¸÷·Ê¡Ù¤¬ÏÃÂê¡Ö²Ä°¦¤µ¤¬À÷¤ßÅÏ¤ë¡Ä¡×¡Ö´¶Æ°¡×¤È8ËüºÆÀ¸
È¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤ï¤ó¤³¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬²Ä°¦¤¤¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç8Ëü2000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö²Ä°¦¤µ¤¬À÷¤ßÅÏ¤ë¡Ä¡×¡Ö¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§µ¢¾Ê¤Ç¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÈºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸¤¢ª»Ñ¤ò¤ß¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ä¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤ÎÂ¹Ì¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡ØÂº¤¤¸÷·Ê¡Ù¡Û
¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤Î¥Þ¥è¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ÎÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤Î¡Ø¥Þ¥è¡Ù¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦²Ä°¦¤¤¤ï¤ó¤³¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â²È¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÇ¯²Æ¤ÏË»¤·¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«µ¢¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤·¤«¤·º£Ç¯¤Ï»Å»ö¤òÁá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤Æ¡¢¥Þ¥è¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ÜÆ°ÍÑ¥ê¥å¥Ã¥¯¤ò¸«¤¿¥Þ¥è¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¡ª¡©¡×¤ÈÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£¥ë¥ó¥ë¥ó¾Ð´é¤Î¥Þ¥è¤Á¤ã¤ó¤ò¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¿·´´Àþ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤ÏÂçºå¡£ÆÞ¤ê¶õ¤ÇÉÙ»Î»³¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥Ç¥Ã¥¤Ç¥Þ¥è¤Á¤ã¤ó¤È¿·´´Àþ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÈÎ®¤ì¤ë·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Î²¹¤«¤ÊºÆ²ñ
¼Â²È¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥è¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¹¤°¤Ë¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£¸¼´Ø¤Ç¥ê¥å¥Ã¥¯¤Î³¸¤ò³«¤¯¤È¡¢Á´Â®ÎÏ¤Ç¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¸µ¤Ø¶î¤±´ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÏÏ²¼¤ÎÀè¤Ç¥Þ¥è¤Á¤ã¤ó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ò¤·¤½¤¦¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Þ¥è¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢»×¤ï¤º¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÊú¤Ã¤³¡ª¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤ÎÂ¹¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤¬¤êÊý¤Ë¡¢»×¤ï¤º¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ä♡
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Þ¥è¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î´Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¡¢¥·¥ã¥È¥ë¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
²«¿§¤¤¥¹¥¤¥«¤Ç¹¬¤»¤ò¼Â´¶
¼Â²È¤Ë¤Ï¡¢²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Þ¥è¤Á¤ã¤ó¤Ï¼Â²È¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£²ÈÂ²¤Ë°ìÄÌ¤ê°§»¢¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬ÎäÂ¢¸Ë¤«¤é²¿¤«¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥Þ¥è¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¾®¤µ¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿²«¿§¤¤¥¹¥¤¥«¡£Ä¹Î¹¤ÇÈè¤ì¤¿¥Þ¥è¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥¹¥¤¥«¤òÉ¬»à¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¿ôÆü¤ò¼Â²È¤Ç²á¤´¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥è¤Á¤ã¤ó¤â¹¬¤»¤Ê²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë»×¤ï¤º¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö¥Þ¥è¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÊìÍÍ¤Î´î¤ó¤Ç¤ë»Ñ¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¤Î´î¤Ó¡¢¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤Æ¤¦¤ë¤Ã¤È¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤Î¥Þ¥è¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥è¤Á¤ã¤ó¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìþ¤·¤È¾Ð´é¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤Î¥Þ¥è¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤µ¤Þ
