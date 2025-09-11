¿··¿iPhone¤Ë¿Íµ¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È·ÏYouTuber¤âÂ³¡¹È¿±þ¡¡ÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤Ë»ëÄ°¼Ô¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×
¡¡Apple¤Ï2025Ç¯9·î10Æü¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØAwe dropping.¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¿·À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£È¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È·ÏYouTuber¤ÎÀ¥¸Í¹°»Ê¤È¥«¥º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆ°²è¤ò¹¹¿·¡£¿·À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¡ØAwe dropping.¡Ù¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·À½ÉÊ°ìÍ÷¡Ë
¡¡¤Þ¤ºÀ¥¸Í¹°»Ê¤Ï¡¢¡ØiPhone 17¡Ù¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖË¾±ó¥ì¥ó¥º¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤Î¤ß¡×¤È¡ØiPhone 17¡Ù¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡ØAirPods Pro 3¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Î¿Ê²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¥Ã¥×¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ú¤Ã¤«¤«¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ØiPhone 17¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£¥«¥º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ç¤âÊªÍýSIMÇÑ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»È¤Ã¤Æ¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¡ÖÉÔÊØ¤À¤è¡×¤ÈÃ²¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ìµ°õ¤ÎiPhone¤ÈPro¤¬º¹¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÇï¼ê¤ò¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ØAirPods Pro 3¡Ù¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ý¥Á¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ýÂ³»þ´Ö¤¬ºÇÂç8»þ´Ö¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¤È¾Þ»¿¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¥í¥Þ¥ó´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¸þ¸¶¹¯ÂÀ¡Ë