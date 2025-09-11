北斗晶「中身も凄く可愛い」イチオシのハワイ土産を紹介「皆さんに喜んでもらえる」

タレントの北斗晶が10日に自身のアメブロを更新。自身イチオシのハワイ土産を紹介した。

この日、北斗は「本日は旬感LIVEとれたてっ！をご視聴くださいました皆様ありがとうございました」と番組出演を報告。「今回の大阪は8月後半にお休みをいただいたので番組の皆さんにお土産を持って行く為結構な大荷物」だったと明かした。

続けて、持参したお土産について「私の今回の皆さんへのお土産はこの可愛いアロハマドレーヌ」と写真を公開。「パッケージも可愛いけど中身も凄く可愛いのよ〜私の一押しのハワイ土産です」と紹介した。

おすすめの理由として「チョコレートとクッキーよりも皆さんに喜んでもらえる」「甘すぎずチョコレートに比べても溶けにくいのでお土産にもピッタリです」と説明。また「あの有名なピンクパレス ホテル・ロイヤルハワイアンには、ピンクのボックスでピンクのプルメリアの可愛い限定品が売られてます」と限定品の情報もつづった。

最後に「こんな時間なのに大阪からの移動で疲れたからアロハマドレーヌを食べたくなったわ 明日の朝まで我慢 それでは皆様、本日もお疲れ様でした〜」とつづり、ブログを締めくくった。