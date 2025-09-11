母が高齢で実家の掃除が大変になってきました。週1で片付け代行サービスに頼むと、毎月どれくらいの費用がかかるのでしょうか？

高齢の母が一人暮らし…実家の片付けが難しくなったときの選択肢

高齢になると、体力だけでなく「整理整頓する気力」や「モノを捨てる判断力」も低下してきます。同じような悩みを持つ人が増えた今、片付け代行サービスを利用する家庭は急増しています。

株式会社タスカジの家事代行利用の実態調査によると、家事代行の利用を始めたきっかけとして、「親のために家事サポートを依頼したかったため」と回答した人は1.8％でした。また、家事代行を利用し始めてよかったと回答する人は約9割と、満足度の高さも伺えます。



週1回で片付け代行を頼んだら、月の費用はいくら？

本題である費用ですが、週1ペースで片付け代行を依頼した場合、月2万～4万円程度が相場です。

＜具体例：1回2時間の作業×週1回＞

・単発料金

1回 5000～8000円

・月額

2万円～3万2000円

交通費やオプション（整理収納サポート、不用品処分など）を含めると、4万円を超える場合もあります。

ただし、定期契約（週1、月4回）を前提にしたプランなら、1回あたりの料金が割引されるケースも多数。継続利用を考えるなら、「定期プランあり」の業者を選ぶのがコツです。



家事代行・整理収納・不用品回収…何を選べばいい？

「片付け代行」といっても、いくつかのタイプに分かれており、目的によって選ぶべきサービスが変わります。

1．家事代行サービス

一般的な掃除や洗濯、簡単な整理整頓がメイン。「とりあえず部屋をきれいに保ちたい」人におすすめ。

2．整理収納代行・片付け専門業者

モノの整理や収納方法の提案、不用品の分別もしてくれる。「モノが多くて片付かない」「捨てられない親」にぴったり。

3．不用品回収・遺品整理業者

大量の不用品やゴミを一気に片付けたいときに。ただし、料金が高額になるため慎重に比較を。

実際は、「家事代行」＋「整理収納」のハイブリッド型を選ぶ家庭が多く、週1の定期訪問で少しずつ改善していくスタイルが人気です。

依頼する前に知っておきたい注意点と、後悔しない選び方

費用やサービス内容も大事ですが、継続的に使うなら、以下の点に注意して選ぶことが重要です。

・ 親の同意を得る

親が「他人に家を触られるのがイヤ」と感じることも。最初は一緒に立ち会い、安心感を与える工夫が必要です。

・どこまでやってくれるのかを明確に

掃除範囲や内容は事前にしっかり確認しないと、思っていたことが「オプション扱い」で追加料金…ということも。

・スタッフの対応力や口コミをチェック

料金だけで決めるのは危険です。利用者のレビューや、スタッフの教育体制を確認しましょう。

・介護保険は基本使えない

家事・片付け代行は「介護保険対象外」がほとんど。ただし、自治体の福祉サービスで支援がある地域もあるため、役所への問い合わせもおすすめです。



週1の片付け代行は、費用以上に「安心」を得られる手段

実家の片付けを週1回ペースで代行してもらうと、月2万～4万円前後が費用の目安になります。決して安くはないですが、それ以上に得られるのは「親の暮らしを守る安心感」です。

「ちょっとした片付け」ができなくなると、そこから転倒や孤独につながることもあります。その前に、外部の力を借りて生活環境を整えるのは、親を思う立派な選択です。

今すぐにでもサービスを利用しなければ…とまでは思っていない方も、まずは見積もりを取って、どんな選択肢があるかを知ることから始めてみてください。きっと「頼ってよかった」と思える日が来ます。



出典

株式会社タスカジ 家事代行利用の実態調査

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー