これは笑うしかない…“渾身のふんばり顔”を見せる猫に10万いいね「人間みたい」【ママリ】

「ニャンとも言えない」トイレでふんばる猫の表情に10万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、愛猫にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ぽわくん(@powa_zzz)さんの投稿です。トイレでふん張るときは、人も動物も真剣になるでしょう。ちょっと恥ずかしいシチュエーションでもありますが、そんな瞬間ですら、愛するペットたちはかわいく見えてしまうから不思議です。





投稿者・ぽわくんさんは、ペットの猫ちゃんがトイレで頑張っている姿がかわいらしくて、思わず撮影したといいます。

©powa_zzz

うんち頑張ってる時の顔本当にすき

猫側からしたら、撮影どころじゃなく頑張っているのかもしれません。しかし、このお顔が愛おしすぎて、撮らずにはいられなかったのでしょう。飼い主さんの気持ちがひしひしと伝わります。真剣な瞬間ですらかわいいと感じる、飼い主さんからの愛情を感じますね。



この投稿に「一生懸命な感じがめちゃくちゃいい」「頑張って！」などのリプライが寄せれました。何をしていてもかわいいペット。さまざまな表情を見られるのがうれしいですね。

ぬいぐるみの隣でぐっすり…愛があふれてくる寝顔に4万いいね

ヤマネコ(@ymnc_rf)さんの投稿です。動物のお昼寝姿は、とてもかわいくて癒やされますよね。安心しきって気持ちよさそうに寝ている表情に、見ているこちらまで眠くなってしまうかもしれません。



投稿者・ヤマネコさんは、猫のかわいいお昼寝姿を投稿しました。その写真をどうぞごらんください。

©ymnc_rf

いっしょに寝てる………☺️

ぬいぐるみと寄り添うように眠る猫、とてもかわいいですよね。2人で仲良くお昼寝して、どんな夢を見ているのでしょうか。猫がぬいぐるみに顔を寄せているように見えるところが、またとても癒やされます。



この投稿に「サイズも一緒…」「なかよしねんね！」などのリプライが寄せられました。ヤマネコさんはXとInstagram(いずれも@ymnc_rf)にて、愛猫との日々を投稿されています。ペットの幸せあふれる表情は、飼い主だけでなく投稿を見る人も癒やしてくれますね。



見ている方まで心が和む、かわいらしい写真の投稿でした。

あまりにもふわふわ…後頭部に7万いいね

ジョーは犬&猫と共に古民家で暮らしている(@6464prpr)さんの投稿です。猫のうしろ姿・後頭部が好きな人はいますか？まるっとしていて、とてもかわいいですよね。それに、猫はふわふわと柔らかいところも魅力です。



そんな猫が特等席でくつろぐ姿をごらんください。

©6464prpr

©6464prpr

柔らかいものに柔らかいものがめり込んでる

見事に柔らかいクッションにめり込んでいる愛猫。ここの柔らかさをチェックしているのか、気持ちが良くてたまらずこの姿勢になってしまったのか、なんともかわいらしいですよね。ぽすっ！という効果音がハマりそうです。



この投稿に「そしてとても丸い」「4Kどころか3Dで見たい」などのリプライが寄せられました。くつろいでいる猫の姿に癒される、とてもかわいらしい投稿ですね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）