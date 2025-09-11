これは笑うしかない…“渾身のふんばり顔”を見せる猫に10万いいね「人間みたい」【ママリ】
「ニャンとも言えない」トイレでふんばる猫の表情に10万いいね
ぽわくん(@powa_zzz)さんの投稿です。トイレでふん張るときは、人も動物も真剣になるでしょう。ちょっと恥ずかしいシチュエーションでもありますが、そんな瞬間ですら、愛するペットたちはかわいく見えてしまうから不思議です。
©powa_zzz
うんち頑張ってる時の顔本当にすき
猫側からしたら、撮影どころじゃなく頑張っているのかもしれません。しかし、このお顔が愛おしすぎて、撮らずにはいられなかったのでしょう。飼い主さんの気持ちがひしひしと伝わります。真剣な瞬間ですらかわいいと感じる、飼い主さんからの愛情を感じますね。
この投稿に「一生懸命な感じがめちゃくちゃいい」「頑張って！」などのリプライが寄せれました。何をしていてもかわいいペット。さまざまな表情を見られるのがうれしいですね。
ぬいぐるみの隣でぐっすり…愛があふれてくる寝顔に4万いいね
ヤマネコ(@ymnc_rf)さんの投稿です。動物のお昼寝姿は、とてもかわいくて癒やされますよね。安心しきって気持ちよさそうに寝ている表情に、見ているこちらまで眠くなってしまうかもしれません。
投稿者・ヤマネコさんは、猫のかわいいお昼寝姿を投稿しました。その写真をどうぞごらんください。
©ymnc_rf
いっしょに寝てる………☺️
ぬいぐるみと寄り添うように眠る猫、とてもかわいいですよね。2人で仲良くお昼寝して、どんな夢を見ているのでしょうか。猫がぬいぐるみに顔を寄せているように見えるところが、またとても癒やされます。
この投稿に「サイズも一緒…」「なかよしねんね！」などのリプライが寄せられました。ヤマネコさんはXとInstagram(いずれも@ymnc_rf)にて、愛猫との日々を投稿されています。ペットの幸せあふれる表情は、飼い主だけでなく投稿を見る人も癒やしてくれますね。
見ている方まで心が和む、かわいらしい写真の投稿でした。
あまりにもふわふわ…後頭部に7万いいね
ジョーは犬&猫と共に古民家で暮らしている(@6464prpr)さんの投稿です。猫のうしろ姿・後頭部が好きな人はいますか？まるっとしていて、とてもかわいいですよね。それに、猫はふわふわと柔らかいところも魅力です。
そんな猫が特等席でくつろぐ姿をごらんください。
©6464prpr
©6464prpr
柔らかいものに柔らかいものがめり込んでる
見事に柔らかいクッションにめり込んでいる愛猫。ここの柔らかさをチェックしているのか、気持ちが良くてたまらずこの姿勢になってしまったのか、なんともかわいらしいですよね。ぽすっ！という効果音がハマりそうです。
この投稿に「そしてとても丸い」「4Kどころか3Dで見たい」などのリプライが寄せられました。くつろいでいる猫の姿に癒される、とてもかわいらしい投稿ですね。
記事作成: nao16
（配信元: ママリ）