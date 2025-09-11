からやま、鶏･豚を一皿で楽しめる「黒胡椒からあげとねぎ塩焼き定食」新登場

からあげ定食専門店「からやま」は9月19日、期間限定メニュー「黒胡椒からあげとねぎ塩焼き定食」(税込979円)を発売する。

残暑を乗り切るさっぱりとした味わい･食べ応えが特徴の定食。テイクアウト用の弁当や、単品の「黒胡椒からあげ」なども取りそろえる。いずれも食材がなくなり次第、販売終了。

からあげ定食専門店「からやま」店舗外観

〈ねぎ塩ダレをかけた豚肩ロース×スパイシーからあげ〉

「黒胡椒からあげとねぎ塩焼き定食」は、鶏肉のからあげと豚肩ロースを一皿で楽しめるメニュー。黒胡椒からあげは、てりやきソースと黒胡椒によるスパイシーな味わいが特徴。豚肩ロースは、鉄板で焼き上げ、特製のねぎ塩ダレをかけた。添えたレモンを絞ると、よりさっぱりとした味わいに変化する。

からやま「黒胡椒からあげとねぎ塩焼き定食」

からやまを展開するエバーアクションは、暦の上では秋となる9月中旬も、厳しい残暑が続いており、そんな時期に食欲をそそる新作として開発したという。

「スパイシーなからあげでご飯をひと口、さっぱりとしたねぎ塩焼きでまたひと口と、交互に味わうことで箸が止まらなくなる組み合わせに仕上げました」(エバーアクション)。

〈からやま店内メニュー(価格はすべて税込)〉

「黒胡椒からあげとねぎ塩焼き定食」「黒胡椒からあげ合盛り定食」「黒胡椒からあげ1個」

〈1〉黒胡椒からあげとねぎ塩焼き定食

定食の内容は、黒胡椒からあげ2個、ねぎ塩焼き、ご飯、みそ汁。価格は通常店舗979円、券売機店舗980円。

〈2〉黒胡椒からあげ合盛り定食

定食の内容は、黒胡椒からあげ2個、カリッともも2個、ご飯、みそ汁。価格は通常店舗825円、券売機店舗830円。

〈3〉黒胡椒からあげ1個

価格は通常店舗154円、券売機店舗150円。

〈からやまテイクアウトメニュー〉

テイクアウト「黒胡椒からあげとねぎ塩焼き弁当」「黒胡椒からあげの合盛り弁当」「黒胡椒からあげ1個」

〈1〉黒胡椒からあげとねぎ塩焼き弁当

弁当の内容は、黒胡椒からあげ2個、ねぎ塩焼き、ご飯。価格は通常店舗961円、券売機店舗980円。

〈2〉黒胡椒からあげの合盛り弁当

弁当の内容は、黒胡椒からあげ2個、カリッともも2個、ご飯。価格は通常店舗810円、券売機店舗830円。

〈3〉黒胡椒からあげ1個

価格は通常店舗151円、券売機店舗150円。

からあげ定食専門店「からやま」提供メニュー

■からやま公式サイト