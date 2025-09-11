¾¯½÷»þÂå¡¦¥æ¥Ê¡¢¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ÎÃæ¡Ä¡È¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È½÷Í¥¡É¤Ø¤ÎÊÐ¸«¤Ë¸ÀµÚ¡Ö»ä¤¬¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¾¯½÷»þÂå¤Î¥æ¥Ê¤¬¡¢¡È¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È½÷Í¥¡É¤ËÂÐ¤¹¤ëÀèÆþ´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤ÊËÜ²»¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥Ê¡¢¾×·â¤ÎÇ»¸ü¥¥¹¥·¡¼¥ó
9·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿tvN¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¥æ¡¦¥¯¥¤¥º ON THE BLOCK¡Ù¤Ë¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ê¤¬½Ð±é¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ê¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤é¤Þ¤º»ëÄ°Î¨¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£»þ´ÖÂÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ¯¤¤Æ¹¹¿·¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¿Íµ¤¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¡Ø¥æ¡¦¥¯¥¤¥º¡Ù½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³¹¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ø¥è¥ó¡¦¥¸¥è¥ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Ë¡Ø¥Æ¥³¥ó¥É¡¼ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¤ÈÆÍÁ³¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¼Â´¶¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÀèÆü¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü·ó¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òSNS¤ËºÜ¤»¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥æ¥Ê¤ÏºîÉÊ¤ò½é¤á¤ÆÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥ó¡¦¥Æ¥æ´ÆÆÄ¤È¤¼¤Ò¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¥¦¥§¥Ö¾®Àâ¤âÆÉ¤ó¤Ç¡¢½é´üÃÊ³¬¤«¤éÊâ¤ó¤Ç¤¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃÊÌ¤Ê°¦Ãå¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿ÎÁÍý¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊÎÁÍý¤Î±éµ»¤Î¡Ë95¡ó¤Ï»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¡£3¤«·îÁ°¤«¤éÎÁÍý¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤¬Êª¸ì¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£ÎÁÍý¤ò³Ð¤¨¤Æ½ÏÃÎ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç±é¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ²±ÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¶¦±éÃæ¤ÎÇÐÍ¥¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÎéµ·Àµ¤·¤¤ÀÄÇ¯¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£½àÈ÷´ü´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò´°àú¤ËÈ÷¤¨¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ø¥¤¡¦¥Û¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤À¡Ù¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¥æ¥Ê¤Ï¾¯½÷»þÂå¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤è¤ê¤âÀè¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø9²óÎ¢2¥¢¥¦¥È¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ÎÍâ·î¤Ë¾¯½÷»þÂå¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Åö»þ¤Ï¥É¥é¥Þ»£±Æ¤È¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤òÆ±»þ¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥æ¥Ê¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤ÏËÍ¤Î±¿Ì¿¡Ù¤ò»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¡ØGee¡Ù¤Î³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿²¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤âÂ¿¤¯¡¢MV»£±Æ¤ÎºÝ¤âµïÌ²¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÅö»þ¤Ï¤É¤Á¤é¤â¼ê¤òÈ´¤¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à³èÆ°¤À¤«¤é¡¢»ä¤¬Èè¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ó¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤â¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡È¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È½÷Í¥¡É¤ËÂÐ¤¹¤ëÀèÆþ´Ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥æ¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»ëÀþ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¡È»ä¤¬¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£´èÄ¥¤ì¤ÐÎÉ¤¤É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò´Þ¤á¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤éÇÐÍ¥¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¥æ¥Ê¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤¦¤È¡¢¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Á³¤È±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ø¥¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤Î¤È¤¤Ï¡È¾¯½÷»þÂå¤È2PM¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢1°Ì¤â·Ð¸³¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤È½÷Í¥¶È¤òÊÂ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÍøÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÂÎ¤ò»È¤¦´¶³Ð¤¬ÌòÎ©¤Ã¤¿¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥ï¥¤¥ä¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¼«¿È¤Î30Âå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖËÜÅö¤ËË»¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¡£Ë»¤·¤¤Ê¬»×¤¤½Ð¤âÂ¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾ï¤Ë¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¹Í¤¨¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡þ¥æ¥Ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1990Ç¯5·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤Ï¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¡£2007Ç¯¤Ë¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡Ö¾¯½÷»þÂå¤Î´é¡×¤È¤·¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£ÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¡¢´Ú¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢²¤ÊÆ¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤¡£½÷Í¥¶È¤â¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¡Ù¡Ø¥¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á³èÈ¯¤Ç¡¢2019Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡ØEXIT¡Ù¤ÏÎß·×´ÑµÒÆ°°÷¿ô900Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£