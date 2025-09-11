村上佳菜子（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/11】プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子が10日、自身のInstagramを更新。ベトナムを訪れた際の動画を公開し、話題を呼んでいる。

◆村上佳菜子、ビキニ姿で美スタイルを披露


村上は「色んな所でくるりんぱ」とつづり、ベトナムのダナンやホイアンを訪れた際の動画を公開。ビーチでは青いビキニ姿を披露し、引き締まったウエストや脚を披露している。

この投稿に、ファンからは「さすがのスタイル」「笑顔が可愛い」「楽しそう」「美ボディに目がいく」「一緒に旅してるみたい」「プライベート感に癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

