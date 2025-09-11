村上佳菜子、ビキニ姿で美ボディ開放 ベトナム満喫ショットに「さすがのスタイル」「笑顔が可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/09/11】プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子が10日、自身のInstagramを更新。ベトナムを訪れた際の動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】村上佳菜子、美ボディ際立つ青ビキニ姿
村上は「色んな所でくるりんぱ」とつづり、ベトナムのダナンやホイアンを訪れた際の動画を公開。ビーチでは青いビキニ姿を披露し、引き締まったウエストや脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「さすがのスタイル」「笑顔が可愛い」「楽しそう」「美ボディに目がいく」「一緒に旅してるみたい」「プライベート感に癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
