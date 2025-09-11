¼«¿È¤Î¡Ö»àË´Àâ¡×¤ËØ³Á³¡Ä9ºÐÇ¯²¼Îø¿Í¤È·ëº§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿´Ú¹ñ½÷Í¥¡Ê49¡Ë
»àË´Àâ¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤¿½÷Í¥¥¤¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢Æ®ÉÂ¸å¤Î¸å°ä¾É¤È¶á¶·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¥ó¡Ê49¡Ë¤¬·ëº§¤·¤Ê¤¤9ºÐ²¼Îø¿Í
¥¤¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¥ó¤Ï9·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBNÈÖÁÈ¡ØÌ¿¤ò¼é¤ë¿Í¤¿¤Á Ì¾¥µ¥¹¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö4Ç¯È¾¤Î´Ö¡¢30Ê¬¤âÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡ØÃË3¿Í½÷3¿Í¡Ù¡Ê1996¡Á1999¡Ë¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤¿¤ÀÌ²¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¤ÈÅö»þ¤Î¶ì¤·¤µ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡Ö19Ç¯Á°¡¢´é¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¼ê¤¬²£¤ËÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤¿¡£Æ¬¤¬³ä¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆ¬ÄË¤â¤¢¤ê¡¢°å»Õ¤ËÂçÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤è¤¦´«¤á¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Îµ²±¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ºÇ½é¤Î·Ù¹ð¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é15Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ®ÉÂÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¡Ö»àË´Àâ¡×¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¥¤¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¥ó¡¢¤Ä¤¤¤Ë»àË´¡Ù¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò¼«Ê¬¤Ç¸«¤¿¡£Éã¤ËÅÅÏÃ¤·¡Ø»ä¡¢»à¤ó¤À¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¶Ã¤¤¤ÆÅÅÏÃ¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾×·â¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÇ¾¼ðáç¤Ï5Ç¯¸å¤Ë¸å°ä¾É¤¬½Ð¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¸½¤ì¤ë¤«¤ÏÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¸Ô´ØÀá²õ»à¤Ç¸½¤ì¤¿¤«¤é¤Þ¤ÀÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£´ÎÂ¡¤ä°ß¤¬²õ»à¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶»¤¬ÄË¤à¡×¤ÈÎÞ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
1975Ç¯12·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¸½ºß49ºÐ¤Î¥¤¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¥ó¤Ï2006Ç¯¤ËÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢15Ç¯¤ÎÆ®ÉÂ¤ò·Ð¤Æ´°¼£È½Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·ºÇ¶á½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÃÀ¤Î¤¦¤Ïµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤êÀÚ½ü¤·¤¿¡£¹¢¤â¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉºÞ¤òÂ¿¤¯ÅêÍ¿¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¶ÚÆù¤¬¿¤Ó¡¢µ¤Æ»¤òºÉ¤°¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ù¨ÅíÁ£¼ê½Ñ¤ÎºÝ¤Ë°ì½ï¤ËÅ¦½Ð¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢9ºÐÇ¯²¼¤ÎÎø¿Í¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥Û»á¤ÎÂ¸ºß¤ò¸øÉ½¡£6Ç¯´Ö¸òºÝÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£·ëº§¤òÀèÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤¬¿´¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¥¿±¤¹¤ì¤ÐÂÎ½Å¤¬20ÔÁý¤¨¡¢¸Ô´ØÀá¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÉÂ±¡¤«¤é¤âÇ¥¿±¤Ï¹µ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£ÉÂµ¤¤ò»Ò¤É¤â¤Ë°ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î¶ì¤·¤ß¤òÇØÉé¤ï¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£