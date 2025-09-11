ほぼ着ていないも同然…ソロデビュー控えるナナ、大胆アンダーウェア衣装の新曲MV予告を公開

初のソロアルバムをリリースする女優ナナの新曲ミュージックビデオの予告映像が公開された。

【写真】ナナ、アンダーウェアだけの大胆衣装

9月10日、ナナの公式インスタグラムやYouTubeチャンネルでは、ソロアルバム『Seventh Heaven 16』のタイトル曲『GOD』ミュージックビデオのティーザー映像が公開された。

約26秒程度の短い映像は、暗く薄気味悪い廃墟でアンダーウェアとみられる上下を着用したのみのナナが、両腕を縛られて身動きが取れずにいる光景から始まる。そんな彼女に迫ろうと暗闇を這いつくばる人物たちは、現代舞踊とパフォーマンスアートを融合したような動きを見せ、見る者をさらに没入させる。

また、クローズアップで映し出されたナナの顔と、次々と登場する衝撃的なシーンには思わず息を飲む。最後に「LOVE YOURSELF」とカメラに語りかけるナナの姿からは、彼女の破格的なチャレンジ精神はさることながら、今回のソロアルバムで伝えようとするメッセージが伝わり、強烈なインパクトを残した。

今回のティーザー映像は単なる予告ではなく、ナナが作り上げた新たな世界線の幕開けを知らせる号砲だ。ナナは誰もが予想できなかったキャラクターをありのまま披露し、ソロアーティストとしての可能性を確実に証明しようとしている。

（写真＝SUBLIME）

ナナの1stアルバム『Seventh Heaven 16』は、7つの階層で最も高い7番目の天国である「最高の幸せ」を意味し、ナナの芸能活動16年間の軌跡を内包した特別な思いが込められている。ナナの歌声と感覚がストレートに含まれた記録であり、新たな出発に向かって進む希望のメッセージもある。

今回のアルバムは、デビュー16周年を記念して“今のナナ”が感じる素直な感情と、今後の新しい道に対する期待をそのまま盛り込んだ。リリース日を自身の誕生日と合わせ、さらには母親の誕生年（1968年）を記念した唯一のタトゥー「1968」を公開するなど、“最も大切な存在”に対する特別な思いも伝える。

なお、ナナの『Seventh Heaven 16』は9月14日18時より各種音楽配信サイトで公開予定だ。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ 〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。