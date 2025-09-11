¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ù¡¢¤¤¤è¤¤¤èºÇ¸å¤Î´ØÌç¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÆÍÆþ¤Ø¡Ä¡È¿·¶Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤ÎÇ®Àï¥¹¥¿¡¼¥È
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤¬¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¿·¶Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÁ´À¤³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ù¤ÎÎý½¬À¸¡¢Ë½¸À¡õ¸«²¼¤·µ¿ÏÇ
ËÜÆü¡Ê11Æü¡ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØBOYS II PLANET¡ÙÂè9ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿4¶Ê¤Î¿·¶Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢Ãå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤«´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²óÈäÏª¤µ¤ì¤ë¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿·¶Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡ØMAIN DISH¡Ù¡ØLucky MACHO¡Ù¡ØChains¡Ù¡ØSugar HIGH¡Ù¤Î4¶Ê¡£¤½¤Î¹ë²Ú¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¿Ø¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ó¡¼¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¡ØMAIN DISH¡Ù¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×PLAVE¡Ê¥×¥ì¥¤¥Ö¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼«¤éºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¿¶ÉÕ¤Ë»²²Ã¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£PLAVE¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ä¾ÀÜºî¤Ã¤¿¶Ê¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥ª¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¡¼¥ëHIPHOP¤È¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Í»¹ç¤·¤¿Æ±¶Ê¤Ë»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬´°À®¤¹¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØLucky MACHO¡Ù¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥×¤È¥Þ¥¤¥¢¥ß¥Ù¡¼¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉHIPHOP¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ëK-POP»Ô¾ì¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼TRIPPY¤ÈBenji Bae¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÂçÃÀ¤ÊÅ¸³«¤È¼«Í³ËÛÊü¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÎKANY¤È¥Ú¥¯¡¦¥°¥è¥ó¤¬¿¶ÉÕ¤Ë»²²Ã¤·´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡ØChains¡Ù¤Ï¡¢¾¯½÷»þÂå¡¦IZ*ONE¡¦SEVENTEEN¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ºî»ì²È¥Á¥ç¡¦¥æ¥ó¥®¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂÎÏÇÉºî¶Ê²È¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎTOYO¡¢FRANTS¡¢AVENUE 52¡¢SQVARE¤¬»²²Ã¡£º¿¤Î¤è¤¦¤ËÍí¤ß¹ç¤¦´¶¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿Á¡ºÙ¤Ê²Î»ì¤Ë¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤È½Å¸ü¤Ê¥Ù¡¼¥¹¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë»öÁ°¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢6¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡ØSugar HIGH¡Ù¤Ï¡¢TWICE¡¦NCT¡¦ATEEZ¡¦ITZY¡¦ENHYPEN¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦ÅªK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿iHwak¡¢220VOLT¥¯¥ë¡¼¡ÊMirrorBOY¡¢D.ham¡¢Mun Hanmiru¡Ë¡¢Royal Dive¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À³Ú¶Ê¡£À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¡¢½éÎø¤Î´Å¤¤½Ö´Ö¤ò¹þ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î¿·¶Ê¤Ï¡¢ËÜÆü¡Ê11Æü¡Ë18»þ¤Ë´Ú¹ñ¤Î²»¸»¥µ¥¤¥È¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎÏÃÂêÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°É¾²Á¤¬ºÇ½ªÀ¸Â¸¶¥Áè¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê¤àºÇ¸å¤Î´ØÌç¤ËÄ©¤à»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢ËÜÆü¡Ê11Æü¡Ë21»þ20Ê¬¤è¤êÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖMnet Japan¡×¤È¡ÖABEMA¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØBOYS II PLANET¡ÙÂè9ÏÃ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£